Balatoni Katalin a Női DPK petíciójáról

Hatalmas volt az érdeklődés a debreceni Háborúellenes Gyűlés iránt, rengeteg sztár, politikus és civil látogatott el a Digitális Polgári Körök szombati rendezvényére. Köztük volt Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos is, aki nőként és édesanyaként is fontosnak tartja a béke melletti kiállást. Sőt, most minden eddiginél sürgetőbb a béke pártjára állni, ezért is döntött úgy a Női DPK, hogy petíciót indít.

Balatoni Katalin a debreceni Háborúellenes Gyűlésen

Fotó: Mediaworks

Balatoni Katalin szeretné, ha a magyar fiatalokat nem vinnék háborúba

A miniszteri biztos szerint annyit mindenképp meg tudunk tenni a háborúból való kimaradásért, hogy hangot adunk a véleményünknek, és kiállunk az értékeink mellett. Ez a családjaink és a gyerekeink érdeke.

Azt gondolom, hogy szülőként, testvérként, gyermekként nagyjából mindenki sejti azt, hogy milyen, ha egy családból kiszakítanak egy fiút, egy férfit, és elviszik a háborúba. Mi ezt nem szeretnénk megtapasztalni. Mi szeretnénk megvédeni Magyarországot, és erre egyetlenegy választásunk van, és egyetlenegy lehetőségünk, ez pedig az Orbán Viktorra való voksolás és a Fidesz–KDNP mellett való kiállás. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy álljon mellénk, álljunk ki nőként a háború ellen

– fogalmazott a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszteri biztos.

Nők a háború ellen néven indítottak petíciót

Szentkirályi Alexandra, a Női DPK alapítója a petíció indulásakor úgy fogalmazott, a nőknek mindig hatalmas felelősségük volt a történelem folyamán a háború és a béke kérdésében.

A petíció többek között ezeket a kijelentéseket tartalmazza:

Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!

Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!

Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!

Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza-adóval szemben!

Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!

Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.

A petíció online is kitölthető, de Balatoni Katalin elmondta, hogy a Békemeneten is ott lesznek, így ha valaki papíron írná alá, arra is lesz lehetősége.