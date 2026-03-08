RETRO RÁDIÓ

Balatoni Katalin a Női DPK petíciójáról

Balatoni Katalin a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a Női DPK petíciójáról.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.08. 17:14
Módosítva: 2026.03.08. 17:20
digitális polgári körök Háborúellenes Gyűlés orbán viktor balatoni katalin

Hatalmas volt az érdeklődés a debreceni Háborúellenes Gyűlés iránt, rengeteg sztár, politikus és civil látogatott el a Digitális Polgári Körök szombati rendezvényére. Köztük volt Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos is, aki nőként és édesanyaként is fontosnak tartja a béke melletti kiállást. Sőt, most minden eddiginél sürgetőbb a béke pártjára állni, ezért is döntött úgy a Női DPK, hogy petíciót indít.

Balatoni Katalin a debreceni Háborúellenes Gyűlésen
Fotó:  Mediaworks

Balatoni Katalin szeretné, ha a magyar fiatalokat nem vinnék háborúba

A miniszteri biztos szerint annyit mindenképp meg tudunk tenni a háborúból való kimaradásért, hogy hangot adunk a véleményünknek, és kiállunk az értékeink mellett. Ez a családjaink és a gyerekeink érdeke. 

Azt gondolom, hogy szülőként, testvérként, gyermekként nagyjából mindenki sejti azt, hogy milyen, ha egy családból kiszakítanak egy fiút, egy férfit, és elviszik a háborúba. Mi ezt nem szeretnénk megtapasztalni. Mi szeretnénk megvédeni Magyarországot, és erre egyetlenegy választásunk van, és egyetlenegy lehetőségünk, ez pedig az Orbán Viktorra való voksolás és a Fidesz–KDNP mellett való kiállás. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy álljon mellénk, álljunk ki nőként a háború ellen

– fogalmazott a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszteri biztos.

Nők a háború ellen néven indítottak petíciót

Szentkirályi Alexandra, a Női DPK alapítója a petíció indulásakor úgy fogalmazott, a nőknek mindig hatalmas felelősségük volt a történelem folyamán a háború és a béke kérdésében. 

A petíció többek között ezeket a kijelentéseket tartalmazza:

  • Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!
  • Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!
  • Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!
  • Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza-adóval szemben!
  • Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!
  • Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.

A petíció online is kitölthető, de Balatoni Katalin elmondta, hogy a Békemeneten is ott lesznek, így ha valaki papíron írná alá, arra is lesz lehetősége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu