Balatoni Katalin a Női DPK petíciójáról
Balatoni Katalin a debreceni Háborúellenes Gyűlésen beszélt a Női DPK petíciójáról.
Hatalmas volt az érdeklődés a debreceni Háborúellenes Gyűlés iránt, rengeteg sztár, politikus és civil látogatott el a Digitális Polgári Körök szombati rendezvényére. Köztük volt Balatoni Katalin miniszterelnöki biztos is, aki nőként és édesanyaként is fontosnak tartja a béke melletti kiállást. Sőt, most minden eddiginél sürgetőbb a béke pártjára állni, ezért is döntött úgy a Női DPK, hogy petíciót indít.
Balatoni Katalin szeretné, ha a magyar fiatalokat nem vinnék háborúba
A miniszteri biztos szerint annyit mindenképp meg tudunk tenni a háborúból való kimaradásért, hogy hangot adunk a véleményünknek, és kiállunk az értékeink mellett. Ez a családjaink és a gyerekeink érdeke.
Azt gondolom, hogy szülőként, testvérként, gyermekként nagyjából mindenki sejti azt, hogy milyen, ha egy családból kiszakítanak egy fiút, egy férfit, és elviszik a háborúba. Mi ezt nem szeretnénk megtapasztalni. Mi szeretnénk megvédeni Magyarországot, és erre egyetlenegy választásunk van, és egyetlenegy lehetőségünk, ez pedig az Orbán Viktorra való voksolás és a Fidesz–KDNP mellett való kiállás. Úgyhogy mindenkit kérek, hogy álljon mellénk, álljunk ki nőként a háború ellen
– fogalmazott a pedagógiai innovációk előmozdításáért és a családbarát oktatási környezet erősítéséért felelős miniszteri biztos.
Nők a háború ellen néven indítottak petíciót
Szentkirályi Alexandra, a Női DPK alapítója a petíció indulásakor úgy fogalmazott, a nőknek mindig hatalmas felelősségük volt a történelem folyamán a háború és a béke kérdésében.
A petíció többek között ezeket a kijelentéseket tartalmazza:
- Nem engedjük háborúba a férjeinket, gyermekeinket, unokáinkat!
- Kiállunk Magyarország szuverenitása és függetlensége mellett!
- Az illegális migráció megállítása és a határok védelme maradjon elsődleges feladat!
- Megvédjük a nyugdíjakat a Tisza-adóval szemben!
- Kiállunk a világon is egyedülálló családtámogatási rendszer mellett!
- Megőrizzük a Nők 40 programot, megbecsülve a nők munkáját és a családokért tett erőfeszítéseiket.
A petíció online is kitölthető, de Balatoni Katalin elmondta, hogy a Békemeneten is ott lesznek, így ha valaki papíron írná alá, arra is lesz lehetősége.
