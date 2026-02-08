Újra támadásba lendült a Joker arcú rém: a gondnok húzta a rövidebbet

Több nőt is megrémített a Joker arcú férfi, akit jelenleg is köröz a rendőrség. Érdemes vigyázni vele, mutatjuk, hogy néz ki! Emellett eláruljuk azt is, hogy a héten melyek voltak a legnépszerűbb cikkeink.

A Joker arcú rém korábbi körözési fotója. Néhány hónapja már több nőt is zaklatott. Most úgy hírlik, visszatért (Fotó: Police.hu)

J. Tamás, a Joker arcú rém már korábban is félelmet keltett a nők körében, elsőként Újbudán. Azonban a férfi nemcsak itt tűnt fel, hanem több más kerületben is, most pedig a VII. kerületben több nőt rémített halálra. J. Tamás arca már sokakat elrettentett: a férfit a filmbeli Joker mintájára tetoválták, egyik szeme alatt pedig egy lóhere látható. Hamar kiderült, hogy a férfi veszélyes is: válogatás nélkül beleköt az utcán a járókelőkbe, különösen a nőkbe. Bár eddig főként a XI. kerületben tűnt fel, most már a belvárosiaknak is aggódniuk kell, nemcsak a VI., hanem a VII. kerületben is megjelent.

A társasház lakói segítséget kérnek, de egyelőre mindenki hátat fordított nekik (Fotó: Metropol)

Szemetes folyosók és lelakott lakások jellemzik a 11. kerületi Keveháza utca társasházait. Bár az épületek kiváló helyen találhatók, közel az iskolákhoz és óvodákhoz, a lakók mégsem elégedettek, mivel az önkormányzati lakásokba új bérlőket költöztettek, akik megkeserítik az életüket. Emellett kiderült, hogy nemcsak a szemét, hanem csótányok és ágyi poloskák is megjelentek. Az új lakók még a gondnokot is megtámadták, őt egy hólapáttal verték össze.

Az eltűnt nő pénteken Deákvárról indult el a belváros felé. További tartózkodási helye ismeretlen – Fotó: Tótváradi-Nagy Bence/Facebook

Január 30-a óta nincs semmilyen nyom Boros-Leskó Júliáról, aki a múlt hónap utolsó péntekén tűnt el váci otthonából. Azóta nem adott életjelet magáról, telefonja elérhetetlen, és a családja, valamint a hatóságok egyaránt nagy erőkkel keresik. A vékony testalkatú asszony január 30-án hagyta el a Hegymester utcai lakását, utolsó ismert tartózkodási helyét pedig telefonos lokalizáció alapján Vác belvárosában határozták meg. A család beszámolója szerint aznap 17 óra körül az egyik fia még elérte őt telefonon, ekkor azt mondta, sétálni indult, és a háttérben belvárosi zajokat lehetett hallani.

Röviddel ezután azonban már nem lehetett elérni a telefonján. A család szerint az asszony depresszióval küzdött, korábban pszichiátriai kezelés alatt állt, így elképzelhető, hogy zavart állapotban van, és orvosi segítségre szorul.