Szentkirályi Alexandra: Két út áll előttünk - Videó

Egyre világosabban látszik: egyáltalán nem mindegy, hogy döntünk! Két út áll előttünk: maradhatunk a magyar úton, vagyis az adócsökkentések és a béke útján, vagy ráléphetünk a brüsszeli útra, háborúval, adóemelésekkel és bizonytalansággal. Erről beszélt Szentkirályi Alexandra.

Szentkirályi Alexandra / Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Utóbbi mellett döntött Hollandia, ahol megalakult a liberális kormány, a Tisza EPP-s testvérpártjával, és azonnal bevezették a hadiadót, amit SZJA-emelés formájában szednek be. Hogy ez szebben hangozzon, “szabadság hozzájárulásnak” nevezik, de a lényegen ez mit sem változtat: háborúra készülnek és megszorításokkal sújtják az embereket. Magyarországra is ez várna, ha egy brüsszeli bábkormányt választanánk meg. A nemzeti kormány ehelyett megőrzi a békét és az adócsökkentést. Ezért a Fidesz a biztos választás!

Miről beszélünk akkor, amikor azt mondjuk, hogy a Tisza Párt kockázatos? Hát nézzétek meg, hogy mi történik most Hollandiában. Hollandiában megalakult az új liberális kormány, ami egyébként a Tisza Pártnak az európai parlamenti testvérpártja, EPP-s testvérpártja, és hát mivel kezdték rögtön azzal, hogy bevezettek egy hadiadót, SZJA emelés formájában, de hát mégiscsak túl ronda lenne, hogyha ezt így hívnák, ezért szabadság hozzájárulásnak, ugye milyen szép szó szabadság hozzájárulásnak nevezték el ezt a bizonyos plusz adót. Úgyhogy ez az, amitől mi szeretnénk megkímélni a magyar embereket. Itthon még választhatunk, választhatunk, hogy egy brüsszeli pártot fogunk-e a magyar kormányra juttatni, ami megszorításokkal jön, vagy pedig maradunk a magyar úton.

- hívta fel az igazságra mindenki figyelmét Szentkirályi Alexandra legfrissebb videós posztjában.

Íme Szentkirályi Alexandra posztja