Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Mindent el kell követni, hogy kimaradjunk az ukrán háborúból!

A honvédelmi miniszter is részt vett a szombati Háborúellenes Gyűlésen. Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta: a választás tétje, ki tudunk-e maradni a háborúból.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.08. 12:42
Módosítva: 2026.02.08. 14:48
Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint hatalmas erő kell ahhoz, hogy kimaradjunk a háborúból és mindent el kell követni annak érdekében, hogy az országban fenntartsuk a békét. A honvédelmi miniszter erről a szombathelyi Háborúellenes Gyűlésen beszélt. 

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A választás tétje, hogy Magyarország ki tud-e maradni a háborúból (Fotó: MW)

Egy olyan erő, amit ez a kormány bizonyítani tudott az elmúlt években, hogy tudunk nemet mondani, kint tudtuk magunkat tartani a háborúból és ezután sem fogjuk engedni, hogy bármilyen formát is ölt ez a jövőben, ebbe belesodródjunk

– mondta a honvédelmi miniszter. Majd arra hívta fel a választópolgárok figyelmét, hogy ez a következő választások tétje is.

 

