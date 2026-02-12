Ennyit az elszigetelődésről: Orbán Viktor videóval bizonyította, mindenki szóba áll vele
Giorgia Meloni, hogy csak egy nevet említsünk... Orbán Viktor videón mutatta meg milyen a nemzetközi „elszigetelődés”.
Orbán Viktorról már hosszú ideje azt híresztelik, hogy vele már nem állnak szóba a nagy európai vezetők. Ám ezt most egy videóval cáfolta a miniszterelnök.
Orbán Viktor: Nemzetközi elszigetelődés
A kormányfő a brüsszeli EU-csúcsról egy újabb videóval jelentkezett, amelyen azt mutatta meg, hogy vele mindenki szóba áll. A felvételen látható, amint többek között Giorgia Melonival is beszélget.
- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.
