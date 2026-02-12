RETRO RÁDIÓ

Ennyit az elszigetelődésről: Orbán Viktor videóval bizonyította, mindenki szóba áll vele

Giorgia Meloni, hogy csak egy nevet említsünk... Orbán Viktor videón mutatta meg milyen a nemzetközi „elszigetelődés”.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.12. 20:20
elszigetelődés Orbán Viktor Brüsszel

Orbán Viktorról már hosszú ideje azt híresztelik, hogy vele már nem állnak szóba a nagy európai vezetők. Ám ezt most egy videóval cáfolta a miniszterelnök.

MÁTÉ János; ORBÁN Viktor; ÓDOR Bálint Dávid
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos /  MTI

Orbán Viktor: Nemzetközi elszigetelődés

A kormányfő a brüsszeli EU-csúcsról egy újabb videóval jelentkezett, amelyen azt mutatta meg, hogy vele mindenki szóba áll. A felvételen látható, amint többek között Giorgia Melonival is beszélget.

- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.

 

