Ennyit az elszigetelődésről: Orbán Viktor videóval bizonyította, mindenki szóba áll vele

Orbán Viktorról már hosszú ideje azt híresztelik, hogy vele már nem állnak szóba a nagy európai vezetők. Ám ezt most egy videóval cáfolta a miniszterelnök.

Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos / MTI

Orbán Viktor: Nemzetközi elszigetelődés

A kormányfő a brüsszeli EU-csúcsról egy újabb videóval jelentkezett, amelyen azt mutatta meg, hogy vele mindenki szóba áll. A felvételen látható, amint többek között Giorgia Melonival is beszélget.

- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.