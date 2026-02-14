RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megmutatta a győztes csapatot - Fotó

Hatalmas sikere volt Orbán Viktor évértékelőjének.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.14. 20:17
orbán viktor Évértékelő 2026 Fidesz béke

Hatalmas siker övezte Orbán Viktor Február 14-én megtartott évértékelő beszédét. Az egész ország kíváncsi volt a kormányfő beszámolójára. Így nem is csoda, hogy az esemény teltházzal, sztárdömpinggel ért végét. Mindezeken felül hatalmas nézettsége volt az online közvetítésnek is. 

Mint azt már korábban Orbán Viktor kifejtette: a győztes csapatot a békepárti állampolgárokban látja. Így most egy exkluzív fotó-összeállításban mutatta meg őket egy csokorba szedve. 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
