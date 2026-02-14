Orbán Viktor megmutatta a győztes csapatot - Fotó
Hatalmas sikere volt Orbán Viktor évértékelőjének.
Hatalmas siker övezte Orbán Viktor Február 14-én megtartott évértékelő beszédét. Az egész ország kíváncsi volt a kormányfő beszámolójára. Így nem is csoda, hogy az esemény teltházzal, sztárdömpinggel ért végét. Mindezeken felül hatalmas nézettsége volt az online közvetítésnek is.
Mint azt már korábban Orbán Viktor kifejtette: a győztes csapatot a békepárti állampolgárokban látja. Így most egy exkluzív fotó-összeállításban mutatta meg őket egy csokorba szedve.
