Megtalálták Pesty Lászlót

A nagybeteg dokumentumfilmes 2 hete tűnt el.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.24.
Módosítva: 2026.02.24.
Épségben került elő a dokumentumfilmes, rendező Pesty László - írja a Blikk Rúzs. Mint ismeretes, a férfit február 9-e óta nem találták, a rendőrség eltűnt személyként kezelte, azonban az eltűnését taglaló rendőrségi adatlap eltűnt, tehát a rendőrség már nem keresi őt.

A Blikk információi szerint a férfi életben van, jól van, ezért nem is indult semmilyen eljárás a rendőrségen az előkerülése után. Egykori felesége nyilatkozott Pesty László eltűnésekor, aki elmondása szerint amikor utoljára látta a férfit, szörnyű állapotban volt. Éppen akkori találkozásuk alkalmával is gyógyszereket vitt neki, amelyeket László saját erejével már nem volt képes elhozni. Pesty László komoly cukorbetegséggel küzd.

 

