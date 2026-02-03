Februárban is fehérbe borult Budapest – Galéria

Alig heverte ki a főváros a hatalmas januári havazást és hideget, úgy néz ki, hogy egyelőre a február sem hoz mást. A budapesti havazás már reggel óra tart, de az ország többi részén is esik a hó, akár több centiméter hó is eshet.

Reggel óta tart a budapesti havazás (Fotó: Török Gergely Ádám / Metropol)

Nem áll le a budapesti havazás

Épphogy elolvadt a januári, hatalmas mennyiségű hó a fővárosban, most érkezik az utánpótlás. Kedden reggel sokan arra ébredtek, hogy havazik, és már az utcán parkoló autók szélvédője, teteje, valamint az utcák is fehérek voltak. Sokan esernyővel védekeztek az utcákon a hó ellen. Egyes utakon alig, vagy egyáltalán nem is lehetett látni a felfestéseket. Az autósoknak egyébként is óvatosnak kell lenniük, hiszen a friss hó miatt sokkal csúszósabbak lehetnek az utak.

A hó most még megmarad, de az előrejelzések szerint nem lesz tartós, ugyanis a következő napokban erős felmelegedés várható, akár 10 fok is lehet.

