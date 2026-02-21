RETRO RÁDIÓ

„27 évesen időskori betegséget diagnosztizáltak nálam"

Az ijesztő diagnózis után egy étrendi változtatás mentette meg a férfi életét.

időskori betegségek maratonfutó diagnózis

Egy fiatal férfi nem is sejtette, hogy olyan betegségben szenved, ami főleg az idősebb emberekre jellemző. Harry Lancaster aktív életet élt, ezért is okozott számára meglepetést a diagnózis.

A maratonfutót megdöbbentette a diagnózis, betegsége miatt kis időre fel kellett hagynia a sporttal (Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció)

Harry Lancaster 27 évesen értesült az ijesztő diagnózisról. Az angol férfi két fáradásos törést szenvedett, azt követően pedig csontritkulást diagnosztizáltak nála. Az állapot törékennyé teszi a csontokat, növeli a csonttörés kockázatát, és jellemzően az idősebb embereket érinti.

A diagnózis utáni időszak nagyon ijesztő volt. Mindig is nagyon aktív voltam, és hirtelen úgy éreztem, hogy a testem ki van téve a sérülés veszélyének. Ez sok volt fizikailag és mentálisan, de ez nem vethetett véget a futás iránti szenvedélyemnek. Ahelyett, hogy hagytam volna, hogy a diagnózis legyőzzön, motivációként használtam fel, hogy visszaküzdjem magam a rajtvonalra

– árulta el Harry, aki eltökélten küzdött a csontritkulás ellen. Átfogó megközelítést alkalmazott egészsége helyreállítására. Módosította futóprogramját, prioritásként kezelte a pihentető alvást és gondosan odafigyelt a táplálkozására, beleértve a kalciumbevitel növelését.

Kilenc hónappal később, miután következetesen betartotta edzés-, alvás- és táplálkozási rutinját, a férfi jelentős javulást érzékelt a csontsűrűségében. Idén Harry a diagnózisa óta először áll ismét rajthoz a londoni maratonon. Különösen emlékezetes alkalom ez a számára, hiszen korábban – még a betegsége előtt – ugyanitt futotta meg az egyéni csúcsát.

Azt akarom, hogy mások, akik hasonló kihívásokkal néznek szembe, tudják: van remény és van kiút

– fogalmazott a férfi, aki a tudatosságának köszönheti a felépülését. A szakértők is hangsúlyozzák, hogy maratonfutásnál kiemelten fontos a megfelelő regeneráció, a pihentető alvás, valamint az elegendő kalcium- és fehérjebevitel – írja a Mirror.

 

