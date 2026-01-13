RETRO RÁDIÓ

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor, ennek rengetegen örülnek majd

"Hideg idők jönnek. Vigyázzunk egymásra" - üzente a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.13. 19:53
hideg tűzifa Orbán Viktor fagy

Közösségi oldalán tudatta Orbán Viktor: a kormány döntött arról, hogy folytatódik a szociális tűzifa-program, méghozzá "olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges"!

A kormány annak fényében hozta meg a döntését, hogy az előzetes előrejelzésekkel ellentétben nem jön enyhülés az időjárásban, hanem tartós marad a hideg. 

"A múlt heti országos havazás után ma ónos esővel küzdöttünk. Az operatív törzs mindent megtesz a helyzet kezelése érdekében, de ezzel együtt is arra kérek mindenkit, vigyázzon az utakon!" - emelte ki a videóban a miniszterelnök, hozzátéve: a hideg még hetekig kitart, ezért a belügyminiszternek gondoskodnia kell arról, hogy az önkormányzatok továbbra is megkapják a rászorulók támogatásához szükséges tűzifát.

Annyi tűzifát biztosítunk a rászorulóknak, amennyire szükség lesz!

 - hangsúlyozta.

