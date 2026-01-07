Nem fogod elhinni mivel kezdte a napját Orbán Viktor - Videó
Szerdán is hólapátolással kezdte a napot Orbán Viktor.
"Reggeli lapátolás pipa. Várom Pintér miniszter úr beszámolóját az országos helyzetről" - osztotta meg nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében. Ebben azt is elmondta, ma is hólapátolással indult a nap.
Hólapátolással kezdte a napot Orbán Viktor
Az még hagyján, a kislapát, mindjárt meghallgatjuk a belügyminisztert, mi van az országban a nagylapátokkal, a hóeltakarításokkal
- mondta el a felvételen a miniszterelnök, aki ma kormányülésen vesz részt.
