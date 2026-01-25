Beragad a szürke, nyirkos időjárás: marad az 5–8 fok körüli hideg

Vasárnaptól szerdáig kitart a szürke, nyirkos időjárás: a köd, a párás levegő és a tartós felhőzet végig meghatározza a napokat. Bár átmenetileg előfordulhat csapadékszünet, több hullámban érkezik eső, miközben a hőmérséklet alig mozdul el az 5–8 fokos sávból, így valódi enyhülésre nem lehet számítani a Köpönyeg szerint.

Ilyen időjárásra számíthatunk. Fotó: Freepik

Időjárás előrejelzés

Vasárnap

Borult, párás levegő jellemzi a napot, ködfoltokkal. Napsütés inkább csak a déli tájakon fordulhat elő. Késő délutántól délnyugat felől több helyen számítani kell esőre. A csúcshőmérséklet nagyjából +6 fok körül alakul.

Hétfő

Erősen felhős lesz az ég, csapadék már főként keleten és a nyugati tájakon fordulhat elő eső formájában. Az északnyugati szél helyenként megerősödik. Délután 5–6 fokig melegszik a levegő.

Kedd

A reggeli ködfoltok feloszlása után többnyire erősen felhős marad az idő. Csapadék csak elszórtan valószínű. A nappali maximum továbbra is 5 fok körül alakul.

Szerda

Erősen felhős, vagy borult lesz az ég, és egyre több helyen számíthatunk esőre. A déli, délkeleti szél időnként megélénkül. A legalacsonyabb hőmérséklet -5 és +2, a legmagasabb 2 és 8 fok között várható.