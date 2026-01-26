Emberek megölésével és robbantásokkal fenyegetőztek - egyszerre csaptak le a négy fiatal hackerre
Több, súlyos bűncselekménnyel kapcsolatos bejelentés érkezett a hatóságokhoz. Később kiderült: mind hamisak. A hatóságok ezután csaptak le a tettesekre, a négy fiatal hackerre.
A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda, a Terrorelhárítási Központ és a Nagykanizsai Rendőrkapitányság a román társhatósággal közösen összehangolt akcióban csapott le négy fiatal hackerre – közölte a Police.hu.
Megdöbbentő, mivel álltak bosszút a fiatal hackerek
A swatting hamis hívás a rendőrség irányába egy súlyos bűncselekménnyel kapcsolatban. Míg a doxing más személyes adatainak a nyilvánosságra hozatala megfélemlítési célból.
Ilyen tevékenységek miatt kell most felelnie azoknak a fiataloknak, akiknél a TEK felderítőinek segítségével a KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztály, valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság és a román rendőrök hajtottak végre kutatásokat, lefoglalva számítógépes eszközeiket és mobiltelefonjaikat.
A nyomozás még tavaly július közepén indult, több szálon. Több bejelentés is érkezett a hatóságokhoz súlyos bűncselekményekkel kapcsolatban. A bejelentők volt, hogy oktatási és egyházi intézmények, valamint lakóépületek felrobbantásával fenyegetőztek, valamint különböző emberek megölésével, illetve a rendőri egységek elleni támadással.
A bejelentések kapcsán jelentős rendőri erő beavatkozására volt szükség. A hívószámok alapján azonosított személyek ellen pedig büntetőeljárás indult.
Azonban később a nyomozás során kiderült: a háttérben swatting és doxing áll. Az azóta már helyesen beazonosított elkövetők egy Discord felületen kerültek kapcsolatba a sértettekkel. Ez az online kommunikációs platform lehetővé tette, hogy kommunikáljanak velük, illetve felhívják őket. A felületen több felhasználó közt alakult ki vita, amit követően az elkövetők megszerezték vitapartnereik személyes adatait, illetve telefonszámaikat, majd azok felhasználásával tettek valótlan bejelentéseket a rendőrségre.
A KR NNI kibernyomozóit, valamint a Nagykanizsai Rendőrkapitányság munkatársait a felderítésben a TEK segítette. Miután körvonalazódott, hogy a bűncselekményekben egy román fiatal is érintett lehet, a nyomozásba a román rendőrök is bekapcsolódtak. A mindenre kiterjedő, alapos felderítőmunkát követően sikerült azonosítani a négy elkövetőt: egy 17 éves román fiatalt, aki Bihar megyében él, egy 16 éves kisvárdai fiút, valamint egy 18 éves nyíregyházi és egy 20 éves budapesti férfit.
A négy szerv részvételével összehangolt akció zajlott január 20-án négy helyszínen, a három magyarországi és egy román címen. A fiatalokra egyszerre csaptak le a rendőrök. Az intézkedések során a rendőrök lefoglalták a fiatalok valamennyi adathordozóját, mobiltelefonját és számítástechnikai eszközeit, illetve internetes felhasználói felületeikről adatmentéseket hajtottak végre.
- A román hatóság a KR NNI-nél folyó eljárásban szintén gyanúsítottként hallgatta ki a 17 éves román fiatalt. Neki terrorcselekmény, közveszéllyel fenyegetés, valamint többrendbeli hamis vád és személyes adattal visszaélés miatt kell felelnie. Jelenleg ő is szabadlábon van.
- A KR NNI Kiberbűnözés Elleni Főosztálynál folyó eljárásban érintett másik két fiatal jogállása még nem tisztázott. A beszerzett információk és eszközök vizsgálatát követően lehet állást foglalni az ügyben betöltött szerepüket illetően.
A rendőrség hangsúlyozta: a swatting és a doxing súlyos, mások életét veszélyeztető bűncselekmény, amely nem tréfa. Az elkövetőkkel szemben a hatóságok a jövőben is határozottan, szükség esetén nemzetközi együttműködésben lépnek fel.
