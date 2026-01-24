RETRO RÁDIÓ

Háborúellenes Gyűlés: fotókon, ahogy gyűlik a tömeg

Folyamatosan érkeznek az emberek az eseményre.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 10:58
Háborúellenes Gyűlés Kaposvár Orbán Viktor

Mint arról korábban már beszámoltunk, szombaton folytatódik a Háborúellenes Gyűlés. Az eseménynek ezúttal Kaposvár ad helyszínt.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Fotó: MW

A rendezvény 11 órától veszi majd kezdetét, ám a résztvevők már tíz óra óta érkeznek a helyszínre. Az eddigi Háborúellenes Gyűléséken teltház volt, ez valószínűleg ezúttal sem lesz másként.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Fotó: MW

A kaposvári eseményen Orbán Viktortól ezúttal is lehet majd kérdezni, de felszólal majd Lázár János és vélhetően Szita Károly, a város polgármestere is.

Háborúellenes Gyűlés Kaposvár 2026.01.24.
Fotó: MW
Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

