- Móring József a Háborúellenes Gyűlésen: Álljunk ki az értékeink mellett április 12-én
- Gelencsér Attila a fiatalokhoz szólt a Háborúellenes Gyűlésen
- Kelei Zita: A béke nem magától értetődő
- Szita Károly a Háborúellenes Gyűlésen: Velünk az is nyer, aki nem ránk szavaz
Háborúellenes Gyűlés: fotókon, ahogy gyűlik a tömeg
Folyamatosan érkeznek az emberek az eseményre.
Mint arról korábban már beszámoltunk, szombaton folytatódik a Háborúellenes Gyűlés. Az eseménynek ezúttal Kaposvár ad helyszínt.
A rendezvény 11 órától veszi majd kezdetét, ám a résztvevők már tíz óra óta érkeznek a helyszínre. Az eddigi Háborúellenes Gyűléséken teltház volt, ez valószínűleg ezúttal sem lesz másként.
A kaposvári eseményen Orbán Viktortól ezúttal is lehet majd kérdezni, de felszólal majd Lázár János és vélhetően Szita Károly, a város polgármestere is.
