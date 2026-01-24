Háborúellenes Gyűlés: fotókon, ahogy gyűlik a tömeg

Mint arról korábban már beszámoltunk, szombaton folytatódik a Háborúellenes Gyűlés. Az eseménynek ezúttal Kaposvár ad helyszínt.

Fotó: MW

A rendezvény 11 órától veszi majd kezdetét, ám a résztvevők már tíz óra óta érkeznek a helyszínre. Az eddigi Háborúellenes Gyűléséken teltház volt, ez valószínűleg ezúttal sem lesz másként.

Fotó: MW

A kaposvári eseményen Orbán Viktortól ezúttal is lehet majd kérdezni, de felszólal majd Lázár János és vélhetően Szita Károly, a város polgármestere is.