Háborúellenes Gyűlés: itt követheted élőben az eseményt!

Szombaton ismét sor kerül a Háborúellenes Gyűlésre, ezúttal Kaposváron találkoznak azok, akik kiállnak a béke mellett.

Orbán Viktor már nagyon várja a kaposvári Háborúellenes Gyűlést, az esemény előtt egy videón mutatta meg, hogyan hangolódik a rendezvényre.

A Hír TV ezúttal is élőben közvetíti az eseményt, amelyet itt tudsz követni: