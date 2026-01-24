- Móring József a Háborúellenes Gyűlésen: Álljunk ki az értékeink mellett április 12-én
- Gelencsér Attila a fiatalokhoz szólt a Háborúellenes Gyűlésen
- Kelei Zita: A béke nem magától értetődő
- Szita Károly a Háborúellenes Gyűlésen: Velünk az is nyer, aki nem ránk szavaz
Háborúellenes Gyűlés: itt követheted élőben az eseményt!
Ezúttal Kaposváron kerül sor a rendezvényre.
Szombaton ismét sor kerül a Háborúellenes Gyűlésre, ezúttal Kaposváron találkoznak azok, akik kiállnak a béke mellett.
Orbán Viktor már nagyon várja a kaposvári Háborúellenes Gyűlést, az esemény előtt egy videón mutatta meg, hogyan hangolódik a rendezvényre.
A Hír TV ezúttal is élőben közvetíti az eseményt, amelyet itt tudsz követni:
