Gyepes Ádám: "Egy kis segítséggel megelőzhetjük a tragédiákat!"

"Hoztunk szalmát a Lékai bíboros térre, hogy ne fagyhasson meg több kiskutya. Gyertek, hozzatok zsákot, és vigyetek belőle, tegyétek a kutyaházakba! Egy kis segítséggel megelőzhetjük a tragédiákat. Osszátok, hogy minél több gazdihoz eljusson!" – üzente közösségi oldalán Gyepes Ádám, aki meg is mutatta a Budapest III. kerületének terére letett hatalmas szénahalmot, amely valóban életmentő lehet sok udvaron, kutyaólban tartott házi kedvenc számára ebben a rendkívüli fagyban.

A politikus egy másik bejegyzésében arra emlékeztetett: Csillaghelyen megfagyott egy kiskutya. Nem szeretnék, hogy ez újra előforduljon. Érkezik a segítség, érkezik a szalma, mindenki vihet a kutyusoknak!

"Figyeljünk oda jobban a háziállatainkra! Mi azt képviseljük, hogy az állattartás nem csak öröm, hanem felelősség is. Felelősséggel tartozunk a háziállatainkért. A közösségnek és az államnak is oda kell tennie magát ennek érdekében. Úgy gondoltam, valamit kéne tenni, ezért szalmát hozattam ide, a Lékai bíboros térre, Csillaghegyre" - jelentette ki Gyepes, arra bíztatva mindenkit: hozzon egy zsákot és vigyen szalmát kedvencének!