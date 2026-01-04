Felcsaptak a lángok egy családi háznál a Kossuth úton

Tűz volt egy családi ház pincéjében Acsán, a Kossuth úton. A berceli és aszódi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A rajok egy gázpalackot is kihoztak a helységből. A rajok kiszellőztetik a füsttel telítődött pincét - írja a Katasztrófavédelem.