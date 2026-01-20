A Budapesten közlekedők egyik legnagyobb problémája a közbiztonság, mégis sikerjelentéseket ad ki a BKK
Hiába kommunikál sikerről a BKK, egy nagy mintás kutatás szerint a Budapesten közlekedők egyik legnagyobb problémája ma a közbiztonság. A BKK-rendészet jól hangzik, csak pont azt a feladatot nem végzi el rendesen, amit kéne. Nem csoda, hogy az emberek félnek a BKV járatain.
A BKK-rendészetről a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a napokban ismét büszkén számolt be. Elmondásuk szerint a rendőrséggel együttműködve „megerősítették” az ellenőrzést a fővárosi közösségi közlekedés járatain. A hivatalos kommunikáció szerint a BKK-rendészet jelenléte növeli az utasbiztonságot és javítja a közbiztonsági helyzetet. A lakosság tapasztalatai azonban mást mutatnak.
Kőrösi Koppány a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója lapunknak elmondta: egy friss, 8 ezer fős kutatás szerint a budapestiek az egyik legnagyobb problémaként éppen a közbiztonság romlását jelölik meg.
Mi a BP Műhelyen belül készítettünk egy nagy mintás, 8 ezer főt átfogó kutatást, amit Budapest Index néven mutattunk be tavaly decemberben. Ott egyértelműen az jött ki, hogy Budapest egyik legfőbb problémájának a közterületi rend és biztonság csökkenését látják az emberek.
A szakember szerint miközben a BKK győzelmi jelentéseket kommunikál, az emberek szubjektív biztonságérzete 2019-hez képest látványosan romlott.
Kőrösi Koppány emlékeztetett arra is, hogy Vitézy Dávid saját nyilatkozata szerint a BKK-rendészet tavaly mintegy 700 millió forintjába került a budapesti adófizetőknek
Eredetileg 200 fős állománnyal tervezték a BKK-rendészetet, ezt megfelezték, és a legutolsó információk szerint végül mindössze 75 főt tudtak szolgálatba állítani. És láthatóan nem túlságosan sikeresek.
A szakember szerint már maga a konstrukció is félrevezető.
Ennek a szervezetnek csak a nevében van benne a BKK. Valójában ez a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság állományából jött létre, a köznyelvben föriseknek ismert rendészekről van szó.
– magyarázta.
Kőrösi szerint a legnagyobb probléma, hogy ezeknek az önkormányzati rendészeknek a jogköre korlátozott.
Egy agresszívan viselkedő személyt egy BKV-járművön vagy aluljáróban testi kényszerrel nem tudnak megfékezni, mert testi kényszert csak rendőr alkalmazhat. A gyakorlatban ez komoly korlát.
Hangzatos a BKK-rendészet, csak így, ahogy most van, haszontalan
Kritikával illette azt az újítást is, hogy a BudapestGO alkalmazásban külön gomb szolgál a BKK-rendészet riasztására, azt is elmondta, hogy mi ezzel a probléma.
Jónak hangzik, de nem életszerű. Képzeljük el, hogy megtámadnak minket a villamoson – akkor elkezdjük keresgélni a telefonon az applikációt?
Ráadásul – tette hozzá – az önkormányzati rendészet reakcióideje is jóval lassabb, mint a rendőrségé. A szakember szerint nem új szervezetekre és újabb százmilliók elköltésére lenne szükség, hanem egy korábban már bevált rendszer visszaállítására.
2019-ig működött a BRFK és a fővárosi rendészet közös járőrözése, amikor egy rendőr és egy föris együtt volt jelen a közterületeken. Akkor ez évente 32 ezer óra közös szolgálatot jelentett.
-mondta el Kőrösi Koppány.
A szakember szerint sem a rendőrség, sem a fővárosi rendészet létszáma nem csökkent azóta érdemben, vagyis a közös járőrözés újraindításának nincs valódi akadálya.
Ez egyszerűen szándék kérdése: akarunk-e valóban rendet a közterületeken, vagy nem.
A városfejlesztési szakember szerint a romló közbiztonság kézzel fogható a mindennapokban is.
Ma kosz van, szemét van, rendetlenség van, és a jogszabályokat nem tartják be. Nem új szervezeteket kell kitalálni, hanem be kell tartatni a meglévő szabályokat olyan személyekkel, akiknek valódi intézkedési jogkörük van
A BRFK és a főváros között ráadásul érvényes együttműködési szerződés is van – hangsúlyozta.
Nem kell feltalálni a meleg vizet. Csak meg kell nyitni a csapot
– zárta a BP Műhely szakembere.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre