A Budapesten közlekedők egyik legnagyobb problémája a közbiztonság, mégis sikerjelentéseket ad ki a BKK

A BKK-rendészetről a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) a napokban ismét büszkén számolt be. Elmondásuk szerint a rendőrséggel együttműködve „megerősítették” az ellenőrzést a fővárosi közösségi közlekedés járatain. A hivatalos kommunikáció szerint a BKK-rendészet jelenléte növeli az utasbiztonságot és javítja a közbiztonsági helyzetet. A lakosság tapasztalatai azonban mást mutatnak.

A BKK-rendészet jól hangzik, de látványintézkedés Fotó: BKK

Kőrösi Koppány a BP Műhely alapítója, kutatási és elemzési igazgatója lapunknak elmondta: egy friss, 8 ezer fős kutatás szerint a budapestiek az egyik legnagyobb problémaként éppen a közbiztonság romlását jelölik meg.

Mi a BP Műhelyen belül készítettünk egy nagy mintás, 8 ezer főt átfogó kutatást, amit Budapest Index néven mutattunk be tavaly decemberben. Ott egyértelműen az jött ki, hogy Budapest egyik legfőbb problémájának a közterületi rend és biztonság csökkenését látják az emberek.

A szakember szerint miközben a BKK győzelmi jelentéseket kommunikál, az emberek szubjektív biztonságérzete 2019-hez képest látványosan romlott.

Kőrösi Koppány emlékeztetett arra is, hogy Vitézy Dávid saját nyilatkozata szerint a BKK-rendészet tavaly mintegy 700 millió forintjába került a budapesti adófizetőknek

Eredetileg 200 fős állománnyal tervezték a BKK-rendészetet, ezt megfelezték, és a legutolsó információk szerint végül mindössze 75 főt tudtak szolgálatba állítani. És láthatóan nem túlságosan sikeresek.

A szakember szerint már maga a konstrukció is félrevezető.

Ennek a szervezetnek csak a nevében van benne a BKK. Valójában ez a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság állományából jött létre, a köznyelvben föriseknek ismert rendészekről van szó.

– magyarázta.

Kőrösi szerint a legnagyobb probléma, hogy ezeknek az önkormányzati rendészeknek a jogköre korlátozott.

Egy agresszívan viselkedő személyt egy BKV-járművön vagy aluljáróban testi kényszerrel nem tudnak megfékezni, mert testi kényszert csak rendőr alkalmazhat. A gyakorlatban ez komoly korlát.

Hangzatos a BKK-rendészet, csak így, ahogy most van, haszontalan

Kritikával illette azt az újítást is, hogy a BudapestGO alkalmazásban külön gomb szolgál a BKK-rendészet riasztására, azt is elmondta, hogy mi ezzel a probléma.

Jónak hangzik, de nem életszerű. Képzeljük el, hogy megtámadnak minket a villamoson – akkor elkezdjük keresgélni a telefonon az applikációt?



Ráadásul – tette hozzá – az önkormányzati rendészet reakcióideje is jóval lassabb, mint a rendőrségé. A szakember szerint nem új szervezetekre és újabb százmilliók elköltésére lenne szükség, hanem egy korábban már bevált rendszer visszaállítására.

2019-ig működött a BRFK és a fővárosi rendészet közös járőrözése, amikor egy rendőr és egy föris együtt volt jelen a közterületeken. Akkor ez évente 32 ezer óra közös szolgálatot jelentett.

-mondta el Kőrösi Koppány.