Komoly változások jönnek a jegy- és bérletrendszerben a BKK-nál

Várhatóan decembertől nem kell majd a kódmatricák beolvasásával vacakolni felszállás előtt a BKK járatain azoknak, akik BudapestGO-val utaznak. Mi lesz helyette, hogy működik majd a jövőben a jegy és bérletérvényesítés és milyen újítások várhatók még a BKK-nál? Mindenre választ kapsz cikkünkben!

Könnyebb lesz érvényesíteni a jegyeket és a bérleteket a BKK járatain. / Fotó: Metropol

Jön a felszállok gomb a BKK applikációjában

Új fejlesztést kap a BudapestGO, aminek köszönhetően búcsút inthetünk a kódmatricák beolvasásának. Várhatóan decemberben megérkezik a „felszállok” gomb az applikációba, ami felszíni járatokon is gyorsabbá és kényelmesebbé teszi az érvényesítést. Az új funkcióval gyorsan, akár az első ajtós busz érkezése előtt is előhívhatjuk az ellenőrzéshez szükséges mozgó ábrát. Vagyis a felszállok gomb a jelenleg is elérhető „metró” gomb továbbfejlesztése lesz a felszíni járművekre -írja a BKK.

A jegy- és bérletérvényesítés is egyszerűbb lesz így

Az új funkció a bérleteken és a napijegyeken is elérhető lesz, így nem lesz szükség kódbeolvasásra utazás előtt. Sőt, a napijegyeknél is megjelenik a funkció, ami az alkalmazásból és a widgetből (telefon képernyőjére kihelyezett gyors gomb) is elérhető lesz.

Így működik majd az új funkció

Felszálláskor elég csak rákattintani a „felszállok” gombra, majd kiválasztani az aktuális járatot, és megjelenik az a mozgó ábra, amit első ajtós felszálláskor a járművezetőnek, illetve a metróbejáratnál ellenőrzés esetén szükséges felmutatni.

Sokan használják a BudapestGO-t Míg 2023 elején a BKK-s jegy- és bérletvásárlások kevesebb mint negyedét intézték a társaság saját fejlesztésű applikációján, a BudapestGO-n keresztül, addig mostanra már minden harmadik jegyet vagy bérletet mobilon vesznek.

Egy jegy- és bérletérévényesítési mód viszont eltűnik / Fotó: BKK/MÁV

Egy másik jegyérvényesítési lehetőség viszont megszűnik majd

Az új funkcióval bevezetésével párhuzamosan kivezetik a járműveken található, NFC-vel ellátott jegyérvényesítő matricákat, a helyükre pedig visszatérnek a hagyományos QR-kóddal ellátott matricák (amiket csak az eseti jegyeknél kell használni, bérlet esetén nem). Ennek egyik oka, hogy az utasoknak csupán elenyésző százaléka használja az NFC-s jegyérvényesítési módot.