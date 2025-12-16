RETRO RÁDIÓ

„Azért történt, mert rossz voltam?” - szívszorító kérdéssel reagáltak a gyerekek édesapjuk rákdiagnózisára

A szülők szíve teljesen összeszorult a gyerekek kérdései hallatán.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.16. 13:00
diagnózis család gyerek

Az olimpiai kerékpáros, Sir Chris Hoy pár évvel ezelőtt kapta meg a végzetes hírt, rákdiagnózissal kellett szembenéznie.  Sir Chris Hoy és felesége, Lady Sarra Hoy őszintén beszéltek arról, hogyan reagáltak gyermekeik az édesapjuk tragikus diagnózisára.

A rákdiagnózis, ami felforgatta az egész család életét

A 49 éves, hatszoros olimpiai bajnok kerékpárosnál, 2023-ban diagnosztizáltak negyedik stádiumú prosztatarákot, mielőtt egy évvel később nyilvánosságra hozta volna a hírt. Most, egy nyílt hangvételű interjúban az olimpikon és felesége elmesélték, hogyan fogadták gyermekeik a lesújtó hírt. 

A párnak két fiatal gyermeke van, egy fiuk Callum David Robert Hoy 2014-ben született és lányuk, Chloe Rose Carol pedig 2017-ben.

A BBC-nek nyilatkozva Lady Sarra elmondta, hogy a gyerekek azt kérdezték:

Féltek, mert már hallottak a rákról. A kérdések nagyon gyorsan jöttek: meg fog halni? Elkaphatom én is? Én okoztam? Azért van, mert rossz voltam?

Lady Sarra, akinél ugyanabban az időben sclerosis multiplexet diagnosztizáltak, amikor férje megkapta a rákdiagnózist, őszintén megosztotta, hogyan vészelte át a család ezt a nehéz időszakot. Chris és Sarra elmondták, hogy a családi kertben álló cseresznyefát használták arra, hogy segítsenek elmagyarázni a kemoterápia folyamatát a gyerekeknek.

Sarra rájött, hogy férje kemoterápiás kezelése nagyjából akkor ér majd véget, amikor a fa virágzásnak indul. A család ezért festett egy hatalmas fát, levelek és virágok nélkül, majd minden egyes nap rózsaszín virágszirmokat adtak hozzá, ahogy Chris haladt a kezeléseken.

Elcsukló hangon mesélte:

Minden nap a gyerekek felkeltek, és rátettek egy kis virágot a fára

Viccelődve hozzátette, hogy ez az ellenkezője volt annak, ami vele történt, mert egyre rosszabbul érezte magát a kezelések alatt, de a fa látványa azt mutatta, hogy túl van rajta.

A legendás sportoló szerint a cseresznyevirág-projekt valami hihetetlen erőt adott számára - írja a The Sun.

Néhány héttel azelőtt, Chris megtudta, hogy legfeljebb négy éve lehet hátra.

A rákdiagnózissal élő sportolóval készült interjú az alábbiakban megtekinthető!

 

 

 

