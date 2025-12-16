„Azért történt, mert rossz voltam?” - szívszorító kérdéssel reagáltak a gyerekek édesapjuk rákdiagnózisára

Az olimpiai kerékpáros, Sir Chris Hoy pár évvel ezelőtt kapta meg a végzetes hírt, rákdiagnózissal kellett szembenéznie. Sir Chris Hoy és felesége, Lady Sarra Hoy őszintén beszéltek arról, hogyan reagáltak gyermekeik az édesapjuk tragikus diagnózisára.

Az olimpiai ikon és felesége nyíltan beszéltek gyerekükkel a rákdiagnózis kialakulásáról / Fotó: This Morning - YouTube

A rákdiagnózis, ami felforgatta az egész család életét

A 49 éves, hatszoros olimpiai bajnok kerékpárosnál, 2023-ban diagnosztizáltak negyedik stádiumú prosztatarákot, mielőtt egy évvel később nyilvánosságra hozta volna a hírt. Most, egy nyílt hangvételű interjúban az olimpikon és felesége elmesélték, hogyan fogadták gyermekeik a lesújtó hírt.

A párnak két fiatal gyermeke van, egy fiuk Callum David Robert Hoy 2014-ben született és lányuk, Chloe Rose Carol pedig 2017-ben.

A BBC-nek nyilatkozva Lady Sarra elmondta, hogy a gyerekek azt kérdezték:

Féltek, mert már hallottak a rákról. A kérdések nagyon gyorsan jöttek: meg fog halni? Elkaphatom én is? Én okoztam? Azért van, mert rossz voltam?

Lady Sarra, akinél ugyanabban az időben sclerosis multiplexet diagnosztizáltak, amikor férje megkapta a rákdiagnózist, őszintén megosztotta, hogyan vészelte át a család ezt a nehéz időszakot. Chris és Sarra elmondták, hogy a családi kertben álló cseresznyefát használták arra, hogy segítsenek elmagyarázni a kemoterápia folyamatát a gyerekeknek.

Sarra rájött, hogy férje kemoterápiás kezelése nagyjából akkor ér majd véget, amikor a fa virágzásnak indul. A család ezért festett egy hatalmas fát, levelek és virágok nélkül, majd minden egyes nap rózsaszín virágszirmokat adtak hozzá, ahogy Chris haladt a kezeléseken.

Elcsukló hangon mesélte:

Minden nap a gyerekek felkeltek, és rátettek egy kis virágot a fára

Viccelődve hozzátette, hogy ez az ellenkezője volt annak, ami vele történt, mert egyre rosszabbul érezte magát a kezelések alatt, de a fa látványa azt mutatta, hogy túl van rajta.

A legendás sportoló szerint a cseresznyevirág-projekt valami hihetetlen erőt adott számára - írja a The Sun.

Néhány héttel azelőtt, Chris megtudta, hogy legfeljebb négy éve lehet hátra.

A rákdiagnózissal élő sportolóval készült interjú az alábbiakban megtekinthető!