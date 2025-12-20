RETRO RÁDIÓ

Eldőlt! Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait!

Nagy volt a tét. Az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az Ötöslottón.

Szerző: K. C.
Létrehozva: 2025.12.20. 19:57
Módosítva: 2025.12.20. 20:48
ötöslottó televízió joker

A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón.

Ötöslottó
Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait 

Az Ötöslottó nyerőszámai:

  • 10 (tíz)
  • 34 (harmincnégy)
  • 55 (ötvenöt)
  • 56 (ötvenhat)
  • 57 (ötvenhét)

Joker: 170109

 

