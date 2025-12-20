Eldőlt! Kihúzták az Ötöslottó nyerőszámait!
Nagy volt a tét. Az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az Ötöslottón.
A televízióban közvetített számsorsoláson az alábbi nyerőszámokat húzták ki szombaton az ötös lottón. Ezek voltak az Ötöslottó nyerőszámait.
Az Ötöslottó nyerőszámai:
- 10 (tíz)
- 34 (harmincnégy)
- 55 (ötvenöt)
- 56 (ötvenhat)
- 57 (ötvenhét)
Joker: 170109
