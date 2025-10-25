Mesés nyeremények: ezek voltak az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei!
Mutatjuk a nyerőszámokat!
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.
Ezek voltak az ötös lottó nyerőszámok:
12 (tizenkettő)
30 (harminc)
49 (negyvenkilenc)
51 (ötvenegy)
66 (hatvanhat)
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 27 darab, nyereményük egyenként 1.658.575 forint;
3 találatos szelvény 1762 darab, nyereményük egyenként 26.755 forint;
2 találatos szelvény 52.614 darab, nyereményük egyenként 3360 forint.
Joker: 674564
