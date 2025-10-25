Mesés nyeremények: ezek voltak az ötös lottó nyerőszámai és nyereményei!

RETRO RÁDIÓ

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 43. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki - írja az MTI.

Ezek voltak az ötös lottó nyerőszámai / Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezek voltak az ötös lottó nyerőszámok:

12 (tizenkettő)

30 (harminc)

49 (negyvenkilenc)

51 (ötvenegy)

66 (hatvanhat)

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 27 darab, nyereményük egyenként 1.658.575 forint;

3 találatos szelvény 1762 darab, nyereményük egyenként 26.755 forint;

2 találatos szelvény 52.614 darab, nyereményük egyenként 3360 forint.

Joker: 674564

 

