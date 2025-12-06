Önként jelentkezett egy vizsgálatra az orvostanhallgató az órán, senki sem számított az eredményre

Egy fiatal orvostanhallgató élete örökre megváltozott egy ártatlannak hitt döntés miatt. A diák önként jelentkezett, hogy az órán ultrahangvizsgálatot hajtsanak végre rajta, aminek először csak bemutató célja volt, ám a tanár észrevett egy szokatlan jelensége a diák testében.

Hatalmas problémára derült fény az orvostanhallgató vizsgálata közben Fotó: Illusztráció/Unsplash

A bemutató közben jöttek rá, baj van az orvostanhallgató szervezetében

Aria Moreno, a Long Island-i Hofstra Egyetem elsőéves orvostanhallgatója elmondta, hogy önként jelentkezett páciensnek, hogy bemutassák rajta az ultrahangvizsgálat működését.

A fiatal nő sosem gondolta volna, hogy ez a döntés örökre megváltoztatja az életét. A diák beszámolt arról, hogy az ultrahangvizsgálat során derült ki: a jobb veséjében egy nagy, rendellenes folt található, amelyet korábban nem vett észre, mivel nem volt egy tünete sem.

Dr. Amanda Aquilo-Caudra, aki tanuló ultrahangvizsgálatát végezte elmondta, hogy nagy, sötét területet látott, és ettől megszólalt benne a vészharang.

Amint megjelent a képernyőn, azonnal arra gondoltam, oké, ez nagyon rendellenesnek tűnik

A tanár az óra után négyszemközt elmondta a diáknak, hogy rendellenességet talált és érdemes lenne kivizsgáltatnia magát.

Látok némi tágulatot. Attól tartok, hogy vesetágulat nevű betegséged lehet, amit számos különböző dolog okozhat, valószínűleg valamilyen elzáródás, például vesekő. Szerintem ezzel orvoshoz kellene fordulnod

A tanár utasításait követve Moreno orvoshoz ment, ahol kiderült, hogy egy nagy vesekő akadályozza a jobb veséjében a megfelelő működést. A fiatalt azonnal megműtötték, hogy megszüntessék az elzáródást. A fiatal tanuló megdöbbent, hogy a beavatkozás nélkül akár maradandó károkat okozhatott volna az észrevétlen probléma.

A jobb vesémben több funkciót is elvesztettem volna, talán az egészet, ha nem találják meg a vesekövet

Az orvostanhallgató szerencsés volt, hogy jó helyen volt jó időben, és bátran önként jelentkezett a vizsgálatra - írja a People.