Kattant a bilincs: Több, gyanúra adó nyomot találtak a nagylóci drogdíler otthonában
A rendőrök rutinos összefogással csaptak le a drogdílerre és a fogyasztókra.
A Delta Program keretein belül a rendőrök sikerrel jártak egy nagylóci drogdíler elkapásában, még december 2-án, a hajnali órákban. A Szécsényi Rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítőivel és a Cserhát Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály tagjaival együttműködve elfogták a kábítószer-terjesztőt, majd még ugyanazon a napon felkeresték több, hozzá köthető fogyasztó otthonát is.
A nagylóci drogdíler több váddal néz szembe
Az 50 éves férfi, a nagylóci lakóhelyén gyakran árult drogot helybéli és környékbeli fogyasztóknak, akik rendszerint visszatérő vásárlók voltak. Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és később letartóztatták. A helyszíni kutatások során a nyomozók többségben forgalmi rendszámokra bukkantak, valamint egy járműben frissen kivágott faanyagokra is, amelyekkel kapcsolatban a gyanúsítottnak további kellemetlen kérdésekre kell számítania - írja a Police.
A bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése érdekében a rendőrök továbbá lefoglaltak készpénzt, arany ékszereket és különféle műszaki eszközöket.
Bővebb információért kattints az alábbiakra!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre