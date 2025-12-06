Kattant a bilincs: Több, gyanúra adó nyomot találtak a nagylóci drogdíler otthonában

A Delta Program keretein belül a rendőrök sikerrel jártak egy nagylóci drogdíler elkapásában, még december 2-án, a hajnali órákban. A Szécsényi Rendőrkapitányság bűnügyi nyomozói, a Nógrád Vármegyei Rendőr-főkapitányság felderítőivel és a Cserhát Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alosztály tagjaival együttműködve elfogták a kábítószer-terjesztőt, majd még ugyanazon a napon felkeresték több, hozzá köthető fogyasztó otthonát is.

A nagylóci drogdíler végre rendőrkézre került / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A nagylóci drogdíler több váddal néz szembe

Az 50 éves férfi, a nagylóci lakóhelyén gyakran árult drogot helybéli és környékbeli fogyasztóknak, akik rendszerint visszatérő vásárlók voltak. Kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták, majd őrizetbe vették és később letartóztatták. A helyszíni kutatások során a nyomozók többségben forgalmi rendszámokra bukkantak, valamint egy járműben frissen kivágott faanyagokra is, amelyekkel kapcsolatban a gyanúsítottnak további kellemetlen kérdésekre kell számítania - írja a Police.

A bűncselekményből származó vagyon visszaszerzése érdekében a rendőrök továbbá lefoglaltak készpénzt, arany ékszereket és különféle műszaki eszközöket.

