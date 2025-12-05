Lekapcsoltak egy kábítószer-kereskedőt Tolna vármegyében - videón az elfogás

Újabb díler került rács mögé, a napokban letartoztatták a bátaszéki kábítószer-kereskedőt. A szekszárdi nyomozók információt szereztek arról, hogy egy bátaszéki lakos kábítószert fogyaszt és kereskedik is vele. A gyanú szerint a férfi többeknek kristályt és marihuánát adott el az elmúlt időszakban.

Rács mögött várja a további eljárást a kábítószer-kereskedő Fotó: Pexels (illusztráció)

Letartóztatták a kábítószer-kereskedőt

A Szekszárdi Rendőrkapitányság nyomozni kezdett a férfi ellen, akinél pszichoaktív anyagok találtak. Ezen felül a férfi drogtesztje is pozitív eredményt mutatott.

Az ország több részén is folyt ellene eljárás kábítószerrel kapcsolatos és más bűncselekmények miatt. Egy korábbi ügyben felügyelet alá helyezték, de ezt rendszeresen megszegte, és tovább folytatta a tiltott tevékenységet.

Az ügyben a nyomozók egyre több bizonyítékot gyűjtöttek össze, és mivel nem jelent meg a kihallgatásokon, körözést adtak ki rá. Hamar sikerült felkutatni, majd Bátaszéken elfogni.

Elfogását követően új pszichoaktív anyag kereskedelmével gyanúsították meg. Bár csak néhány adag kristály került elő, a férfi tagadta az árusítást. A tőle vett minták azonban többféle hatóanyagra is pozitívnak bizonyultak, köztük metamfetaminra, THC-re, amfetaminra, MDMA-ra és BZO-ra.

A 25 éves férfit őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság jóvá is hagyott, így jelenleg rács mögött várja a további eljárást - számol be róla a Tolna vármegyei hírportál.