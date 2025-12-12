Eltűnt egy korszak. Így ért véget 2007-ben az Ikarus legenda – Galéria

18 éve gurult ki a három utolsó Ikarus busz a gyárból, ezzel véget ért egy hosszú sikeres időszak a magyar autóbusz-gyártás történetében. A gyár 2007-es megszűnése nemcsak egy iparág végét jelentette, hanem sokkal inkább egy korszak zárult le. A magyarok és sok külföldi ország lakói azonban még sokáig emlékeznek majd a buszokra, amelyek munkába, iskolába vitték őket.

Ikarus busz az Albertirsai úti vásárterületen 1973 Fotó: Fortepan/ Bauer Sándor

Az Ikarus a magyar ipar egyik legsikeresebb, világhírű márkaneve

Előtörténete 1895-ig nyúlik vissza, de Ikarus néven a buszgyártás csak a második világháború után kezdődött meg. Az Ikarus állami vállalatként az 1970-es és a '80-as években a világ legnagyobb járműgyártói közé tartozott, meghatározó szerepe volt a keleti blokk államaiban és a világ egyéb országaiban is.

Egy 663 típusú Ikarus busz belseje 1973-ban Fotó: Fortepan/FŐFOTÓ

A magyarok és a külföldiek élete összekapcsolódott az Ikarus-szal. Sokak számára a gyerekkori emlékekben előkelő helyet foglalnak el a tágas, kényelmes modern buszok, amelyek országszerte járták az utakat. A legendás járművek máig élnek az emberek fejében, még akkor is, ha a gyár kapuja immár csaknem két évtizede bezárt.

Az Ikarus Magyarország büszkesége volt

Az Ikarus olyan buszokat gyártott, amelyeken utazva sok millió ember élvezhette hosszabb és rövidebb távon a biztonságos utazást. Több mint száz országban élvezhette az utazóközönség a magyar mérnöki tudás sikereit. A 2000-es évekre teljesen átrendeződött a nemzetközi piac, a korábban verhetetlennek hitt márkát sorra előzték le a versenytársak. A gyár ereje fokozatosan fogyatkozott, egyre nehezebben bírta a tempót. A régi fény megkopott, és bár többször megpróbálták új életre kelteni a működést, a modern elvárások már túl nagy súlyként nehezedtek rá.

1964-ben az Erzsébet hídon, ahol először haladt át a 7C jelzésű busz a híd avatásakor - Fotó: Fortepan/Nagy Gyula

2007-ben hivatalosan is véget ért az Ikarus-éra

A gyár bezárt, a dolgozók pedig elbúcsúztak a gyártól és a hivatásuktól. A csepeli és székesfehérvári üzemek évtizedeken át ontották az égszínkék, piros, fehér és sárga buszokat, amelyek nélkül elképzelhetetlen volt a magyar városok közlekedése. A gyár megszűnése után sokan abban bíztak, hogy a márka valamikor feltámadhat. Készültek tervek, prototípusok , de az Ikarus már nem tért vissza olyan formában, ahogyan a magyarok szívében élt. A világ megváltozott, az ipari óriásnak nem marad hely benne. A nosztalgiabuszokon, a régi fotókon, az Ikarus találkozóin és a történetekben maradt meg. Az Ikarus gyár 2007. december 13-án szűnt meg.

