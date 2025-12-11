„Egy óra múlva jövők” – egy hete keresik az eltűnt anyát

Közel egy hete az eltűnt fiatal amerikai nőt, Frezja Bakert keresi a charlotte-i rendőrség. Frezját december 4-én láttak utoljára a charlotte-i Cookout étteremnél és a Quick N E-Z élelmiszerboltban. „Egy óra múlva jövök!” – egyes információk szerint ezt mondta utoljára eltűnése előtt a családjának a 31 éves nő a telefonba.

A nyomtalanul eltűnt nőt egy hete keresi az amerikai rendőrség (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Az eltűnt nő nem hagyott maga után semmilyen nyomot sem

Az észak-karolinai nő családja nemrégiben közölte, hogy az eltűnt szerettüket utoljára egy férfi társaságában látták. A charlotte-i nyomozók szerint a nő elhajtott az élelmiszerbolttól a szürke-kék színű, 2004-es Honda Accordjával, amelyen dél-karolinai ideiglenes rendszámtábla volt. Utoljára fekete, hosszú ujjú, „Panthers” feliratú pólót viselt fehér és kék betűkkel, sötét színű leggingsben és fehér cipőben volt.

Az eltűnt nő édesapja a WCNC tévécsatornának elmondta, hogy a rendőrség átkutatta az élelmiszerbolt közelében lévő erdős területet, ahol a lányát utoljára látták – írja a CrimeOnline.

Él. Nem fogok negatív dolgokra gondolni. Meg fogjuk találni a lányomat!

– állítja bizakodva a édesapa.