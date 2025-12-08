Továbbra is tart Sandra Bullock önkéntes száműzetése

A szerelme, Bryan Randall halála után Sandra Bullock eltűnt Hollywoodból. Az elveszett város című kalandvígjáték 2022-es forgatása óta nem lépett kamera elé. A filmezés élete álma, de amióta örökbe fogadott két gyermeket – Louist 2010-ben és Lailát 2015-ben –, majd 2015-ben találkozott Bryan Randall-lel, már nem a munka állt a fontossági listája élén.

Sandra Bullock egy nagyon vonzó ajánlatra vár (Fotó: Getty Images)

A gyerekei adnak erőt Sandra Bullocknak

Sandrának mindene megvolt, de miután elvesztette Bryant, újragondolta az életét

– árulta el egy informátor a radaronline.com weboldalnak.

Nem akar a munka miatt túl sok időt távol tölteni a családjától. A párja betegsége úgy zuhant rá, akár egy sziklatömb, számára nagyon nehéz volt az elmúlt néhány év. Még mindig vannak lelki gondjai, ám a gyerekei erőt adnak neki.

Sandrának és Bryannek csupán hét év boldogságot engedett a sors (Fotó: Northfoto)

A betegség miatt mondtak le az esküvőről

Bullock 2010-ben pokoli váláson ment keresztül Jesse Jamesszel, aki több nővel is megcsalta. Amikor 2021-ben találkozott Randall-lel, tudta, hogy megtalálta az igazi szerelmét. Bryannek is volt egy lánya, a három gyerekkel együtt teljes lett a boldogságuk, és eljátszottak a házasságkötés gondolatával. De amint kiderült Bryan halálos betegsége, lemondtak az esküvőről.

Sandra még mindig gyászol, és bár hivatalosan nem vonult vissza, egy nagyon vonzó ajánlatra lesz szükség ahhoz, hogy ismét belevágjon a munkába. Ha visszatér, nyilván beszél majd mindenről, amin keresztülment, de egyelőre nem áll készen erre

– árulta el a bennfentes.