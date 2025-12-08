RETRO RÁDIÓ

Továbbra is tart Sandra Bullock önkéntes száműzetése

A színésznő változatlanul a szerelmét gyászolja. Sandra Bullocknak esze ágában sincs visszatérni a filmhez – kivéve, ha jönne egy olyan feladat, amiért rajongani tudna.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.08. 07:00
Módosítva: 2025.12.08. 10:48
Bryan Randall Sandra Bullock gyász

A szerelme, Bryan Randall halála után Sandra Bullock eltűnt Hollywoodból. Az elveszett város című kalandvígjáték 2022-es forgatása óta nem lépett kamera elé. A filmezés élete álma, de amióta örökbe fogadott két gyermeket – Louist 2010-ben és Lailát 2015-ben –, majd 2015-ben találkozott Bryan Randall-lel, már nem a munka állt a fontossági listája élén.

Sandra Bullock: Továbbra is tart az önkéntes száműzetése 
Sandra Bullock egy nagyon vonzó ajánlatra vár (Fotó: Getty Images)

A gyerekei adnak erőt Sandra Bullocknak

Sandrának mindene megvolt, de miután elvesztette Bryant, újragondolta az életét

– árulta el egy informátor a radaronline.com weboldalnak. 

Nem akar a munka miatt túl sok időt távol tölteni a családjától. A párja betegsége úgy zuhant rá, akár egy sziklatömb, számára nagyon nehéz volt az elmúlt néhány év. Még mindig vannak lelki gondjai, ám a gyerekei erőt adnak neki.

Sandra Bullock: Továbbra is tart az önkéntes száműzetése 
Sandrának és Bryannek csupán hét év boldogságot engedett a sors (Fotó: Northfoto)

A betegség miatt mondtak le az esküvőről

Bullock 2010-ben pokoli váláson ment keresztül Jesse Jamesszel, aki több nővel is megcsalta. Amikor 2021-ben találkozott Randall-lel, tudta, hogy megtalálta az igazi szerelmét. Bryannek is volt egy lánya, a három gyerekkel együtt teljes lett a boldogságuk, és eljátszottak a házasságkötés gondolatával. De amint kiderült Bryan halálos betegsége, lemondtak az esküvőről.

Sandra még mindig gyászol, és bár hivatalosan nem vonult vissza, egy nagyon vonzó ajánlatra lesz szükség ahhoz, hogy ismét belevágjon a munkába. Ha visszatér, nyilván beszél majd mindenről, amin keresztülment, de egyelőre nem áll készen erre

– árulta el a bennfentes. 

További érdekes sztártörténeteket olvashat a friss Hot! magazinban (Fotó: Hot! magazin)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu