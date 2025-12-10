RETRO RÁDIÓ

Nem fogod elhinni hol találták meg a hetekre eltűnt szépséges modellt!

Az orosz rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.12.10. 20:30
kórház influenszer eltűnt

A hetekre eltűnt szépséges influenszer, Angelika Tartanova, nemrég szakított barátjával, mielőtt két hétig nem adott életjelet magáról.

alt=Hetekre eltűnt az influenszer, életveszélyes állapotban került elő
Hetekre eltűnt az influenszer, életveszélyes állapotban került elő / Fotó: Illusztráció: pexels.com

Hetekre eltűnt influenszer életéért küzdenek

Brutálisan megverték a fiatal lányt, jelenleg az életéért küzdenek az orvosok, hiszen sürgős agyműtétre volt szüksége az ödéma csökkentése érdekében. A 33 éves orosz szépséget utoljára november 21-én látták. Az edzőjének azt mondta, hogy egy veszekedés után elköltözött a lakásból, amelyen a csak Dmitrijként ismert barátjával osztozott. Barátai november 30-ára beszéltek meg vele találkozót, de a telefonján egyáltalán nem tudták elérni. 

A lány szobájában félig bepakolt bőröndöket és dulakodás nyomait találták meg a nyomozók. A lakáskulcsát a moszkvai postaládájában lelték meg.

Angelika végül december 9-én került elő a Pirogov Városi Klinikai Kórház 1-es számú intézetében, ahol két hetet töltött intenzív osztályon, és ahol továbbra is kritikus állapotban van. Bár magához tért, beszélni nem tudott a helyi információk szerint. 

A szőke szépség a válása után költözött Moszkvába, hátrahagyva 16 éves fiát és szüleit. Hat hónappal ezelőtt találta meg a szerelmet egy tekintélyes, de titokzatos férfi oldalán, akit a barátai csak Dmitrijként ismertek. A család és a barátok előtt nem mutatta meg a férfit, de állította, hogy saját építőipari cége van, és nagyon nagylelkű vele.

A férfi néha féltékenynek tűnt, és nem engedte, hogy a barátaival találkozzon. Egy barátjának egyik alkalommal elmesélte, hogy több napot töltött a városon kívül, ahol Dmitrij házat épített - írja a Daily Star.

A család akkor kezdett igazán aggódni, amikor a szokásos napi üzenetek és hívások hirtelen megszűntek. A jelentések szerint Dmitrij nem kereste a családját, és nem vett részt az eltűnés utáni kutatásban sem.

