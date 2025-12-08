Gyászol Kovács Dóra: „Mától egyel több angyal vigyáz ránk az égből”

Kovács Dóra általában pozitívabb tartalmakat oszt meg a közösségi oldalán. Ám ezúttal most egy szomorú hírrel jelentkezett a rajongói számára.

Elhunyt Kovács Dóra nagymamája Fotó: Ripost

Kovács Dóra gyászol

A szexi influenszer az Instagram-oldalán tudatta, hogy elhunyt a nagymamája. Kovács Dóra két fotót is megosztott róla, amelyen közösen láthatóak.

Mától egyel több angyal vigyáz ránk az égből. Drága Mamikám, ez lesz az első Karácsony nélküled. Azt reméltem sosem jön el ez a pillanat, amikor búcsúzni kell. Hálás vagyok, mert nekem volt a világon a legcsodálatosabb Nagymamám! Amíg élek velem marad a nevetésed, a krumplis pogácsa leves recepted, ami sosem lesz olyan, ahogy Te készítenéd és megígérem, soha nem nézek már mással brazil szappanoperát. Remélem Te már a Papával vagy, de kérlek ne piszkáld azért mert cigizik, tudom, hogy már nagyon hiányoztatok egymásnak. Nagyon szeretlek én mindig csinos és jó illatú Mamikám

- olvasható Kovács Dóra szívszorító bejegyzésében.

A kommentszekciót elárasztották az együttérző és részvétet kifejező hozzászólások.

„Neeeee! Dóri!!!! Annyira sajnálom!!! Fogadd őszinte részvétünket!” - írta az egyik követő.

„Hozzon nyugalmat Neki az ég és békét számotokra a Föld” - fogalmazott egy másik kommentelő.