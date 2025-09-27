„Micsoda popsi” – fürdőruhában mutatta meg kerek fenekét Kovács Dóra

A szexi magyar celeb, Kovács Dóra számára még nem ért véget a nyár. Az influenszer a török Antalya városának tengerpartján sütteti magát. A gyönyörű környezetben a pálmafák alatt élvezi a meleg éjhajlatot a magyar celeb.

Kovács Dóra szexi képpel lepte meg követőit Fotó: Ripost

Kovács Dóra egy zöld, lyukacsos fürdőruhában mutatja meg elképesztő testét. A lyukak végi futnak a bikini alsó részének derékvonalán és a felső nyakvonalán is. A vonzó színésznő lépcsőkön keresztül közelíti meg a csodaszép török strandot, de a nézők csak egy dologra tudnak koncentrálni: Dóra fürdőruhája nem igazán takarja el a kerek popsiját.

A színésznő Instagram-oldalára kirakott képek és rövid videó rögtön elnyerte a rajongók tetszését. Már azt hittük, hogy véget ért a nyári fürdőruhás szexizés, de a dögös celebek még ősszel sem okoznak csalódást.

Mutatjuk a lélegzetelállító fotókat és videót Kovács Dóráról: