Megfagyott a levegő: „Zombie nagyi” mindenkit megrémisztett, amikor kimászott a koporsójából

Mindenkit megrémisztett az a 95 éves idős asszony, akinek a koporsóját üresen találták a temetése napján, még 2012 februárjában, Kína Guangxi tartományának hegyvidéki, ősi területén. Az idős asszony, Li Xiufeng súlyos fejsérülést szenvedett elesése közben, majd egyik reggel az egyik szomszéd mozdulatlanul talált rá az ágyában. Így az összetört szívű szomszédok halottnak nyilvánították az idős asszonyt, majd készültek a búcsúztatójára.

Mindenkit megrémisztett az idős asszony, aki észrevétlenül kimászott a koporsójából – Illusztráció: Pexels

Mindenkit megrémisztett a hátborzongató felismerés

A baleset másnapjától számítva, minden reggel egy szomszéd, a 60 éves Chen Qingwang vitt reggelit az asszonynak, de egyik alkalommal nem ébredt fel az asszony, hiába szólongatta.

Jöttem, hogy felébresszem. Akárhogy ráztam és hívtam a nevén, nem reagált. Éreztem, hogy baj van, ezért ellenőriztem a lélegzetét, és úgy tűnt, meghalt. De a teste még nem volt hideg

– emlékezett vissza a szomszéd.

A kínai hagyomány szerint az elhunyt koporsóját több napig nyitva tartják az otthonában, hogy a rokonok és barátok elbúcsúzhassanak. A temetést majdnem egy héttel későbbre tervezték. Ám egy nappal a búcsúztató előtt Qingwang úr ellenőrizni ment a házat és ledöbbent, amikor a koporsót üresen látta.

A helyiek azonnal keresni kezdték, közben próbáltak minden eshetőséget számításba venni, talán sírrablásra vagy más szörnyű bűntettre is gondolva – írja a The Mirror.

Végül a ház konyhájában találták meg az eltűnt asszonyt, aki nyugodtan ült egy sámlin és éppen főzött magának.

Sokat aludtam. Amikor felébredtem, nagyon éhes voltam, és főzni akartam valamit. Sokáig kellett nyomnom a fedelet, hogy kimásszak

– magyarázta az idős asszony.

Az orvosok először értetlenül álltak az eset előtt, majd azzal indokolták a jelenséget, hogy egy ritka, úgynevezett „mesterséges halál” történt, amely annyit jelent, hogy a légzés átmenetileg leáll, miközben a test meleg marad.

A helyi hagyománynak köszönhetően, hogy a koporsót napokig a házban tartják, sikerült megmenteni

– zárta le gondolatait az orvos.