Tragédia! Meghalt egy nyolc éves kislány, miután rosszul lett egy buszon

Olivia Grace Edwards

Fotó: GoFundMe

Olivia egy gyönyörű, vicces, édes kislány volt. Mindenkinek hiányozni fog, aki ismerte

- áll a GoFundMe oldalán.

Olivia Edwards éppen a buszon ült Aberdeenben, amikor hirtelen rosszul lett, egy nappal a születésnapja előtt - közölte a People.

A kislány október 25-én, szombat este lett rosszul. A mentőszolgálat a busz parkolójába sietett, ahol a kislány rosszul lett, majd közvetlenül a Royal Aberdeen Gyermekkórházba szállították, ahol sajnos rövid időn belül elhunyt.

A szóvivő szerint a rendkívüli halálesetet megmagyarázhatatlannak tekintik, ugyanakkor nem találtak gyanús körülményeket.

A kislány szüleinek barátai GoFundMe-gyűjtést indítottak, hogy segítsenek a temetési költségek fedezésében. A barátok arra kérik az embereket, hogy adományaikkal segítsenek enyhíteni a szülők terheit, és hogy Olivia a lehető legszebb búcsút kaphassa.

A gyűjtés eddig több mint 10 000 fontot (kb. 13 300 dollárt) hozott össze a 16 000 fontos (kb. 21 300 dolláros) célból.

Rengetegen megszólaltak az ügyben, akiket ismeretlenül is meghatottak a történtek.

Bár nem ismerem személyesen a családot, de rettenetesen sajnálom a veszteségeteket, sok erőt és szeretetet küldök nektek!

fogalmazott egyikük.

Olivia Grace Edwards egy nappal kilencedik születésnapja előtt hunyt el.