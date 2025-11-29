Tragédia! Meghalt egy nyolc éves kislány, miután rosszul lett egy buszon
Olivia egy gyönyörű, vicces, édes kislány volt. Mindenkinek hiányozni fog, aki ismerte
- áll a GoFundMe oldalán.
Olivia Edwards éppen a buszon ült Aberdeenben, amikor hirtelen rosszul lett, egy nappal a születésnapja előtt - közölte a People.
A kislány október 25-én, szombat este lett rosszul. A mentőszolgálat a busz parkolójába sietett, ahol a kislány rosszul lett, majd közvetlenül a Royal Aberdeen Gyermekkórházba szállították, ahol sajnos rövid időn belül elhunyt.
A szóvivő szerint a rendkívüli halálesetet megmagyarázhatatlannak tekintik, ugyanakkor nem találtak gyanús körülményeket.
A kislány szüleinek barátai GoFundMe-gyűjtést indítottak, hogy segítsenek a temetési költségek fedezésében. A barátok arra kérik az embereket, hogy adományaikkal segítsenek enyhíteni a szülők terheit, és hogy Olivia a lehető legszebb búcsút kaphassa.
A gyűjtés eddig több mint 10 000 fontot (kb. 13 300 dollárt) hozott össze a 16 000 fontos (kb. 21 300 dolláros) célból.
Rengetegen megszólaltak az ügyben, akiket ismeretlenül is meghatottak a történtek.
Bár nem ismerem személyesen a családot, de rettenetesen sajnálom a veszteségeteket, sok erőt és szeretetet küldök nektek!
fogalmazott egyikük.
Olivia Grace Edwards egy nappal kilencedik születésnapja előtt hunyt el.
