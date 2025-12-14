- Nagy János államtitkár: A Tisza megszorító csomagja csődbe vinné az országot!
Czepek Gábor: A magyaroknak most kell eldönteni, milyen jövőt választanak!
Miről szólnak a Háborúellenes Gyűlések? Czepek Gábor a mohácsi Háborúellenes gyűlésen mondta el, hogy ezeken a találkozókon a magyar emberek ki tudják nyilvánítani, milyen jövőt akarnak.
Czepek Gábor, közigazgatási államtitkár szerint a Háborúellenes Gyűléseknek komoly tétje van. Az államtitkár a Metropolnak a december 13-án tartott mohácsi Háborúellenes Gyűlésen mondta el, hogy ezeken a találkozókon a magyar emberek ki tudják nyilvánítani, milyen jövőt akarnak. Miközben Európa háborús pszichózisban, a NATO főtitkár harcba hívja az embereket, szükség van egy józan, mértéktartó hangra.
Czepek Gábor szerint nagy döntések előtt áll a magyarság. Egészen konkrétan le kell tenniük a tétet valahová, és nagyon nem mindegy, hogy hová. Ha békét akarnak, akkor jó, ha tudják: Európában jelenleg csak Orbán Viktor az, aki a békét képviseli.
Olyan időket élünk, amikor le kell raknunk a tétet valahová. Világosak a választóvonalak. Háború vagy béke. Keleti energia vagy nyugati függőség. És embereket segítő adó... adóintézkedések vagy adóemelések, amit az ellenzék szeretne. Úgy hogy teljesen világosak a választóvonalak, le kell rakni a téteket. És ez egy demonstráció, hogy közösséget alapítsunk.
- mondta el az államtitkár a Metropolnak a Háborúellenes Gyűlés fontosságáról vallott nézeteit.
