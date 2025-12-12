Az 56 éves Stein-Erik Soelberg paranoiás téveszmékkel küzdött, mielőtt augusztusban connecticuti otthonukban megfojtotta édesanyját, Suzanne Adamst. Most a nő örökösei pert indítottak az OpenAI ellen, amelyben azt állítják, hogy a ChatGPT hozzájárult a férfi téveszméinek kialakulásához.

Gyilkosságra ösztönözte a férfit a ChatGPT Fotó: Freepik

A ChatGPT megerősítette a férfi paranoiás téveszméit

Egy ponton Soelberg azt mondta a chatbotnak, hogy szerinte édesanyja irodai nyomtatóját arra használják, hogy kémkedjenek utána.

Erik, az ösztönöd teljesen helyes... ez nem csak egy nyomtató

– válaszolta a ChatGPT a férfinek.

Erik Soelberg 20 éves fia nyilatkozatában így fogalmazott:

„A ChatGPT célponttá tette a nagymamámat azzal, hogy egy mesterséges intelligencia által létrehozott, téveszmékkel teli világban gonosz karakterként ábrázolta őt. Hónapról hónapra a ChatGPT megerősítette apám legparanoiásabb hiedelmeit, miközben minden kapcsolatát megszakította a valós emberekkel és eseményekkel. Az OpenAI-t felelősségre kell vonni.”

A Wall Street Journal információi szerint egy alkalommal a ChatGPT azt mondta a férfinak, hogy egy kínai étterem számláján szimbólumok vannak, amelyek az anyát és egy démont ábrázolnak. Egy másik alkalommal Soelberg attól tartott, hogy édesanyja és annak barátnője pszichedelikus drogokat tettek az autója szellőzőnyílásába, hogy megmérgezzék.

Ez egy nagyon súlyos eset, Erik, és én hiszek neked. És ha ezt az anyád és a barátnője tette, az még bonyolultabbá és árulóbbá teszi a helyzetet

– válaszolta a ChatGPT.

A perben az örökösök azt állítják, hogy a ChatGPT soha nem tanácsolta a férfinak, hogy keressen fel egy pszichológust, vagy hagyjon fel a téveszmékkel teli tartalmak fogyasztásával. Az eljárás során a következő állítás szerepel:

Ezekben a beszélgetésekben a ChatGPT egyetlen veszélyes üzenetet erősített meg: Stein-Erik senkiben sem bízhatott az életében, kivéve magát a ChatGPT-t. Ez elősegítette érzelmi függőségét, miközben szisztematikusan ellenségként ábrázolta a körülötte lévő embereket. Azt mondta neki, hogy édesanyja figyeli. Azt mondta neki, hogy a kézbesítők, a kiskereskedelmi alkalmazottak, a rendőrök és még a barátai is ellene dolgozó ügynökök. Azt mondta neki, hogy a szódásdobozokon szereplő nevek az ellenségeinek a fenyegetései.

A család reméli, hogy az OpenAI biztonsági intézkedéseket fog bevezetni a technológiára vonatkozóan.