Bródy János fia börtönben marad - döntött a bíróság!

Bródy János fia 70 millió forintos kárt okozott korábbi munkaadójának.

2025.12.15.
Bródy János fia, Bródy Miklós Dániel két éve tölti a kiszabott büntetését egy amerikai börtönben. Miklós 220 ezer dolláros (70 millió forintos) kárt okozott korábbi munkaadójának, ahol informatikusként dolgozott. A számítástechnikai rendszer meghekkelésével állt bosszút kirúgás után - írja a Mandiner.

Bródy János fia két éve raboskodik egy amerikai börtönben. Fotó: Reviczky Zsolt

Bródy János fia megtámadta a bírósági döntést

Bár beismerő vallomást tett korábban Bródy Miklós, később a fellebbviteli bíróságon mégis megtámadta a döntést. Állítása szerint az eljárás tele volt hibákkal, de keresetét elutasították.

Bródy álláspontja szerint a kerületi bíróság megsértette a tisztességes eljáráshoz való jogát azzal, hogy a veszteség összegét és a kártérítést hamis, megbízhatatlan, nem alátámasztott, hallomásból származó részösszegekre alapozta, továbbá azzal, hogy megakadályozta őt abban, hogy keresztkérdéseket tehessen fel Brian Krausnak, a tanúnak, aki ellene vallott

– áll az interneten is elérhető bírósági dokumentumban.

Nem találunk hibát a kerületi bíróság által meghatározott veszteségösszegben, mivel azt számos információ és bizonyíték támasztja alá, beleértve a Kraus-féle nyilatkozatokat és a fentebb ismertetett kiegészítő dokumentumokat is. Továbbá a kerületi bíróság nem követett el egyértelmű hibát a kártérítés megállapításakor sem. Ebben az esetben a kártérítési határozat magában foglalja mind a veszteség összegét, mind az egyéb költségeket, azaz a bíróság jogosan foglalhatja bele az ügyvédi díjakat a kártérítés összegébe. A fentiek alapján a kerületi bíróság ítéletet helyben hagyjuk.

– indokolták meg a kereset elutasítását.

Bródy Jánost, zenész nem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban.

 

