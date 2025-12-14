Szabadnapos rendőr fogott el egy betörőt Kőbányán

Egy kőbányai lakásban tartózkodó, éppen pihenő rendőr 2025. december 10-én éjjel, hajnali 1 óra körül furcsa, hangos csattanásokat hallott. Kiment a társasház folyosójára, ahol újabb zajokra lett figyelmes, majd meglátta, hogy egy férfi egy földszinti kisbolt ajtajának üvegét próbálja betörni egy hosszú vascsővel. Íme a szabadnapos rendőr története.

Íme a szabadnapos rendőr hőstettének részletei

A rendőr azonnal közbelépett, rászólt a férfira, hogy maradjon ott, és segítséget hívott. Próbált beszélni vele, de a láthatóan ittas férfi káromkodott, és el akart menekülni. Hogy ezt megakadályozza, a rendőr feltartóztatta, és addig nem engedte el, amíg a kollégái meg nem érkeztek.

Pár perccel később a kiérkező rendőrök a 38 éves férfit bevitték a kerületi rendőrkapitányságra. Ott kihallgatták, majd bent tartották, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság jóvá is hagyott. A férfi elismerte, hogy megpróbált betörni az üzletbe - írja a Police.