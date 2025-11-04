Újra tarolt Takács Szofi! – A világbajnokságon is remekelt, hihetetlen mit vitt véghez– GALÉRIA
Újabb magyar siker! Takács Szofi 4 aranyérmet szerzett Rómában.
Sikert sikerre halmoz a csupán 10 éves debreceni csoda kislány. Takács Szofi már a világ minden pontján elkápráztatta a közönséget, de továbbra is megállíthatatlan. Újabb 4 aranyat zsebelt be, ezúttal egyik kedvenc városában, Rómában, méghozzá a világbajnokságon!
Igazán izgalmas hétvégén van túl Takács Szofi. A kis táncos Olaszországba utazott a világbajnokságra, ahol mindenkit levett a lábáról.
Tudni kell, hogy Szofi imádja Olaszországot. Így nagyon örült, hogy Rómában lesz a világbajnokság. Három napot ott töltöttünk, megnéztünk minden látnivalót, turistáskodtunk, rengeteg élményt szereztünk.
– kezdte el mesélni lapunknak a büszke édesanya, Takács-Pántya Barbara.
Szombat délelőtt volt a verseny, méghozzá egy színházban. Szofi 4 koreográfiával versenyzett: kortárs, modern, jazz és acrodance. Bár nagyon sok tehetséges külföldi ellenfele volt, mégis őt értékelték a legjobbnak.
Minden kategóriában első helyezést ért el, aminek nagyon örültünk. Ezután izgatottan vártuk, hogy melyik lesz az a 40 koreográfia, amelyek bekerülnek a vasárnapi gálába is. Nagyon meglepődtünk, mert Szofi mind a négy táncával bekerült, ez nagyon ritka, mert minden versenyzőtől általában csak egy koreográfia jut be.
– folytatta Barbara.
A fotóra kattintva megnyílik a képgaléria!
Takács Szofi a különdíjakat is haza hozta!
A gálában mindig nagy megtiszteltetés és élmény táncolni. Szofi gyönyörű gyakorlatokat mutatott be, imádták őt a nézők. A gála után pedig rengetegen gratuláltak a kislánynak. Ezután kihirdették a speciális különdíjakat is, amiből Szofi szintén kettőt is bezsebelt.
Minden kategóriában kiválasztják a legjobbat, Szofi kategóriájában ő lett az. Illetve megnyerte a Legjobb előadó különdíjat is. Nagyon büszkék voltunk rá!
– árulta el a büszke anyuka.
Este egy igazi olasz vacsorával ünnepelt a család Róma egyik sétálóutcájában. Este pedig gyors pakolás, mert indult a repülőgépük. Ma pedig már újra iskolapadba ült a kis sztár.
Folytatódnak a hétköznapok, az edzések mert még nagyon sok verseny vár ránk.
– zárta gondolatait Barbara.
