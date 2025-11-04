RETRO RÁDIÓ

Újra tarolt Takács Szofi! – A világbajnokságon is remekelt, hihetetlen mit vitt véghez– GALÉRIA

Újabb magyar siker! Takács Szofi 4 aranyérmet szerzett Rómában.

Szerző: IF
Létrehozva: 2025.11.04. 13:30
Sikert sikerre halmoz a csupán 10 éves debreceni csoda kislány. Takács Szofi már a világ minden pontján elkápráztatta a közönséget, de továbbra is megállíthatatlan. Újabb 4 aranyat zsebelt be, ezúttal egyik kedvenc városában, Rómában, méghozzá a világbajnokságon!

Takács Szofi
Takács Szofi újra remekelt  Fotó: Metropol

Igazán izgalmas hétvégén van túl Takács Szofi. A kis táncos Olaszországba utazott a világbajnokságra, ahol mindenkit levett a lábáról.

Tudni kell, hogy Szofi imádja Olaszországot. Így nagyon örült, hogy Rómában lesz a világbajnokság. Három napot ott töltöttünk, megnéztünk minden látnivalót, turistáskodtunk, rengeteg élményt szereztünk. 

– kezdte el mesélni lapunknak a büszke édesanya, Takács-Pántya Barbara.

Szombat délelőtt volt a verseny, méghozzá egy színházban. Szofi 4 koreográfiával versenyzett: kortárs, modern, jazz és acrodance. Bár nagyon sok tehetséges külföldi ellenfele volt, mégis őt értékelték a legjobbnak.

Minden kategóriában első helyezést ért el, aminek nagyon örültünk. Ezután izgatottan vártuk, hogy melyik lesz az a 40 koreográfia, amelyek bekerülnek a vasárnapi gálába is. Nagyon meglepődtünk, mert Szofi mind a négy táncával bekerült, ez nagyon ritka, mert minden versenyzőtől általában csak egy koreográfia jut be.

– folytatta Barbara.

A fotóra kattintva megnyílik a képgaléria!

Újra tarolt Takács Szofi!

fotóma, 12:04Fotók: Ripost

 

Takács Szofi a különdíjakat is haza hozta!

A gálában mindig nagy megtiszteltetés és élmény táncolni. Szofi gyönyörű gyakorlatokat mutatott be, imádták őt a nézők. A gála után pedig rengetegen gratuláltak a kislánynak.  Ezután kihirdették a speciális különdíjakat is, amiből Szofi szintén kettőt is bezsebelt.

Minden kategóriában kiválasztják a legjobbat, Szofi kategóriájában ő lett az. Illetve megnyerte a Legjobb előadó különdíjat is. Nagyon büszkék voltunk rá!

– árulta el a büszke anyuka.

Este egy igazi olasz vacsorával ünnepelt a család Róma egyik sétálóutcájában. Este pedig gyors pakolás, mert indult a repülőgépük. Ma pedig már újra iskolapadba ült a kis sztár.

Folytatódnak a hétköznapok, az edzések mert még nagyon sok verseny vár ránk.

– zárta gondolatait Barbara.

