Nem tudjuk elképzelni a karácsonyt bejgli nélkül" – különleges karácsonya volt a kilencéves világbajnok Takács Szofinak

Az egész ország üdvöskéjévé vált a kilencéves világbajnok. A debreceni Takács Szofi idén is sikert sikerre halmozott, ám neki is kijár a pihenés. A kislány családjával, ahogy minden évben, idén is külföldre utazott, hogy megünnepeljék a karácsonyt és a szilvesztert. Ebben az évben pedig nem más volt az úti cél, mint Thaiföld.

Takács Szofi és családja Thaiföldön karácsonyozott Fotó: Facebook/Takács-Pántya Barbara

A Takács családban ez már szinte hagyománnyá vált, hogy minden évben külföldön töltik az ünnepeket. Kiváló feltöltődés ez a család minden tagjának. Lapunk telefonon még indulás előtt elérte Szofi édesanyját, Barbarát, aki boldogan számolt be arról, hogy is néz ki náluk egy karácsony.

Már évek óta mindig külföldön töltjük az ünnepeket. Idén ismét Thaiföld lett a befutó. Szofi még letudta az utolsó versenyeit, aztán irány a reptér

– mesélte boldogan Barbara.

Szofi idén is bikiniben ünnepelte a karácsonyt Fotó: Facebook/Takács-Pántya Barbara

Takács Szofi és családja kétszer is karácsonyozik

Az édesanya azonban elárulta: így sem ússza meg a konyhában való sürgés-forgást. Hiába utaznak el, előtte itthon is karácsonyoznak egyet.

Nem tudjuk elképzelni a karácsonyt bejgli és a magyaros ételek nélkül. Úgy szoktuk, hogy mielőtt elindulunk itthon is tartunk egy kis ünneplést. Feldíszítjük a karácsonyfát, én ugyanúgy megfőzöm a karácsonyi vacsorát és a sütiket és egy családként megvacsorázunk, majd a gyerekek is megkapják a karácsonyi ajándékokat

– részletezte.

A képek alapján a család nagyon jól érzi magát Thaiföldön. Szofi pedig semmitől sem riad vissza, még a jet-skit is kipróbálta. Természetesen szenteste az ünnepi vacsora ott sem maradhatott el. Az ünneplőbe öltözött család az egyik helyi étterembe tért be, ahol szeretetben és békességben töltötték az estét. A család pedig nem csak a karácsonyt, a Szilvesztert is Thaiföldön tölti. Januárban érkeznek haza, amikor az egész család visszacsöppen a valóságba.