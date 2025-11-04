„Nem nyertem még kaparóson, de nem is kellenek a milliók” - Beátát sérült fia mosolya teszi boldoggá
Bence húsz éves fiatal fiú, aki születése óta súlyos betegségekkel küzd. Gerincében 32 csavar tartja a csontokat, mozgása korlátozott, szellemileg is sérült, mégis minden nap küzd a teljes életért. A fiú legnagyobb szenvedélye a rali, az autóversenyek világa, ahol egy pillanatra megfeledkezhet minden fájdalmáról.
A ralirajongó fiú története sokak szívét megérintette már, a legtöbben már jól ismerik a rali világában. Mosollyal és lelkesedéssel jár szinte minden versenyre, ahol valódi szeretettel és nyitottsággal fogadják. Mindennapjai azonban nem egyszerűek. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségekkel küzd, amelyek miatt szellemileg is súlyosan sérült.
Bence mindene a rali. Amikor ott vagyunk egy versenyen, felcsillan a szeme, nevet, él. Olyankor mintha minden betegségét elfelejtené
– meséli Majnár Beáta, aki maga is erőt merít fia kitartásából.
A család négy gyermeket nevel, mindig megnézik, hogy mire költenek. A ralit azonban nem hagyják ki, ez az a pillanat, amikor a család együtt kimozdul a négy fal közül. Azonban Bence a múlt hetet sajnos étel allergia okozta kiütése miatt a sürgősségin töltötte.
Szerencsére sikerült meggyógyulni az étel allergiából és újra tudtunk menni ralizni. Szörnyű kiütések borították az egész testét. Most vasárnap azonban már kimentünk a versenypályára. Nagyon jó volt, Bence borzasztóan élvezte. A férjemmel mentünk, neki van jogosítványa. Nekem nincs, amikor tanultam, a férjem elveszítette a munkáját, a TB-t akkoriban én fizettem, az nagyon nehéz volt. 150 ezer forint kellene, hogy folytathassam, de hát… nem nyertem még kaparóson
– meséli Beáta nevetve.
Beáta valójában mindent feláldoz beteg fiáért. Elárulta, számára a legnagyobb kincs nem a pénz.
Ha valaki azt mondaná, hogy jár nekem pár millió, én csak azt felelem: nem kérem. Az ember megbolondulna attól a sok pénztől. Szerencsések vagyunk, mert nekünk van főtt étel az asztalon, mindenünk megvan amire szükségünk van. Nekünk elég Bence mosolya. Más fodrászhoz megy meg műkörmözik nekem az első mindig a fiam
- teszi hozzá az Beáta aki a mindennapok bezártsága ellenére nem panaszkodik:
Bence egész nap fekszik, gyorsan elfárad. Most is autós játékokkal játszik a számítógépen. Sajnos nem tudunk kimozdulni a lakásból csak a férjem segítségével. Magasabb már nálam, körübelül 80 kiló. Félek egyedül kivinni, mert többször kiment már a térde, el is estünk a lépcsőkön. Ezért inkább várjuk a hétvégét, hogy a férjem hazajöjjön, akkor mozdulunk csak ki. De örülök annak, hogy most van munkája. Sokszor érzem magam bezárva, de mit tehetnék, ezt adta a sors. Ez nem kívánságműsor, vagy egy munka amit otthagyok, kiszállok és keresek egy jobbat. El kell, hogy fogadjam a gyerek az első
– meséli Beáta a mindennapjaikról.
Az édesanya videókat is készít Bencéről és a ralis pillanataikról, hogy mások is lássák, mekkora hős a fiatal fiú.
A videókat is csak azért csinálom, hogy lássák, milyen erő van benne. Hadd lássák az emberek, 32 csavar a gerincében és mégis mosolyog. Bele sem merek gondolni, mennyire fájhat neki. De ő akkor is kedves és boldog. Azt gondolom egy kicsit az életünk róla szól, nem rólam. Ettől független, minden nehézség ellenére is, már ha őt látom mosolyogni már minden megérte
- zárja gondolatait a súlyosan sérült, fogyatékkal élő Bence édesanyja.
