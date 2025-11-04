„Nem nyertem még kaparóson, de nem is kellenek a milliók” - Beátát sérült fia mosolya teszi boldoggá

A ralirajongó fiú története sokak szívét megérintette már, a legtöbben már jól ismerik a rali világában. Mosollyal és lelkesedéssel jár szinte minden versenyre, ahol valódi szeretettel és nyitottsággal fogadják. Mindennapjai azonban nem egyszerűek. Súlyos, gyógyíthatatlan betegségekkel küzd, amelyek miatt szellemileg is súlyosan sérült.

32 csavarral a gerincében is nevet Bence, aki mára a rali világ hőse lett. A fiú számára a legnagyobb boldogság, ha autók zúgnak körülötte, ilyenkor él igazán (Fotó: Olvasói)

„32 csavar a gerincében, mégis mosolyog” – Bence a rali legnagyobb rajongója

Bence számára az élet legnagyobb öröme a rali, ahol egy pillanatra megfeledkezik minden fájdalomról.

Bence mindene a rali. Amikor ott vagyunk egy versenyen, felcsillan a szeme, nevet, él. Olyankor mintha minden betegségét elfelejtené

– meséli Majnár Beáta, aki maga is erőt merít fia kitartásából.

A család négy gyermeket nevel, mindig megnézik, hogy mire költenek. A ralit azonban nem hagyják ki, ez az a pillanat, amikor a család együtt kimozdul a négy fal közül. Azonban Bence a múlt hetet sajnos étel allergia okozta kiütése miatt a sürgősségin töltötte.

Szerencsére sikerült meggyógyulni az étel allergiából és újra tudtunk menni ralizni. Szörnyű kiütések borították az egész testét. Most vasárnap azonban már kimentünk a versenypályára. Nagyon jó volt, Bence borzasztóan élvezte. A férjemmel mentünk, neki van jogosítványa. Nekem nincs, amikor tanultam, a férjem elveszítette a munkáját, a TB-t akkoriban én fizettem, az nagyon nehéz volt. 150 ezer forint kellene, hogy folytathassam, de hát… nem nyertem még kaparóson

– meséli Beáta nevetve.

„Nem kellenek a milliók, csak az, hogy Bence mosolyogjon”

Beáta valójában mindent feláldoz beteg fiáért. Elárulta, számára a legnagyobb kincs nem a pénz.

Ha valaki azt mondaná, hogy jár nekem pár millió, én csak azt felelem: nem kérem. Az ember megbolondulna attól a sok pénztől. Szerencsések vagyunk, mert nekünk van főtt étel az asztalon, mindenünk megvan amire szükségünk van. Nekünk elég Bence mosolya. Más fodrászhoz megy meg műkörmözik nekem az első mindig a fiam

- teszi hozzá az Beáta aki a mindennapok bezártsága ellenére nem panaszkodik: