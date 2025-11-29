- Orbán Viktor: ők lennének a tiszás megszorító csomag legnagyobb vesztesei
- Orbán Viktor: Magyarország fogja megnyerni a háborúról szóló vitát
- Bohár Dániel: El kell érnünk, hogy az Európia Unió is a békét akarja!
- Orbán Viktor a moszkvai tárgyalás után: marad a rezsicsökkentés
Különleges kulissza videóval jelentkezett Orbán Viktor
Így fogadták az emberek Nyíregyházán a miniszterelnököt.
Ahogy arról már beszámoltunk, szombaton került sor a Háborúellenes Gyűlés második állomására Nyíregyházán. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde volt.
Orbán Viktor: Minden így kezdődött
A kormányfő most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen bemutatta, hogyan érkezett meg a helyszínre. Az emberek egymás után fogtak vele kezet és gratuláltak neki.
Minden így kezdődött
- fűzte a Facebook-oldalán közzétett felvételhez a miniszterelnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre