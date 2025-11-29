RETRO RÁDIÓ

Különleges kulissza videóval jelentkezett Orbán Viktor

Így fogadták az emberek Nyíregyházán a miniszterelnököt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.29. 15:20
Módosítva: 2025.11.29. 15:30
Háborúellenes Gyűlés Orbán Viktor Nyíregyháza kulisszatitkok

Ahogy arról már beszámoltunk, szombaton került sor a Háborúellenes Gyűlés második állomására Nyíregyházán. Az esemény csúcspontja ezúttal is Orbán Viktor beszéde volt.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: MW

Orbán Viktor: Minden így kezdődött

A kormányfő most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amelyen bemutatta, hogyan érkezett meg a helyszínre. Az emberek egymás után fogtak vele kezet és gratuláltak neki.

Minden így kezdődött

- fűzte a Facebook-oldalán közzétett felvételhez a miniszterelnök.

 

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu