RETRO RÁDIÓ

Józsefváros a drogba süllyed – egyre rosszabb a helyzet

Magyarországon a hatóságok fokozott erővel lépnek fel a kábítószer-kereskedők ellen, ugyanis a drog életveszélyes lehet mindenki számára, nem csak a használóknak. Budapesten, Józsefvárosban híresen könnyű kábítószerhez jutni, és egyre több a fogyasztó is. A Pikó András vezette kerületben egymást követik a botrányok, miközben az utcát ellepik a drogosok.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.26. 14:00
VIII. kerület drogos veszély kábítószer

Ha valaki belép a VIII. kerületbe, ma már szinte semmit sem vesz észre abból a fejlődésből, amit évekkel ezelőtt tapasztalhattak az ott lakók, vagy aki csak átutazott a kerületen. A Józsefváros bizonyos területein egyértelműen azt lehet tapasztalni, hogy elkezdődött a visszagettósodás, egyre több a szemét, a patkány és a kábítószer is az utcákon. Az utóbbi különösen nagy veszélyt jelent, nem csak a szerhasználóknak. Több olyan eset is előfordult már, hogy a drogosok másokban is kárt tettek, nem csak magukban.

Józsefvárosban egyre rosszabb a helyzet
Józsefvárosban egyre rosszabb a helyzet (Forrás: Metropol – Képünk illusztráció) 

A kábítószerrel együtt visszatért a kerületbe a prostitúció, valamint a hajléktalan helyzet is burjánzani kezdett, ezek összessége pedig azt okozza, hogy sokan elköltöznek a kerületből. Kozma Lajos, akkor még fideszes önkormányzati képviselőjelöltként (azóta már képviselő lett) korábban úgy fogalmazott, hogy a kerület egyes részein könnyebb droghoz jutni, mint friss zsemléhez.

Mindezek alapján nem is meglepő, hogy a kerületben sorra követték egymást a droghoz fűződő botrányok.

Józsefváros elesett, többször is

A drogosok rendszeresen rettegésben tartják a józsefvárosi lakosokat, azonban úgy tűnik, hogy a Stáhly utcát kifejezetten kedvelik. Az utcában lakók úgy gondolják, hogy minden a Blaha Lujza tér felújításával kezdődött. A tér kiváló találkozó- és rejtekhelyet biztosít a drogosoknak, akik este már a környező utcákba húzódnak.

Az egyik lakó korábban így nyilatkozott a Hírnyolc extrának:

Volt, hogy bringával nekihajtottak az ajtónak teljes erőből. Máskor csak simán kifigyelték, amikor valaki beütötte a kapukódot

 

(Fotó: Ványi Ákos – Képünk illusztráció)

Még a nyáron, az egyik házban az egyik, átmenetileg üresen hagyott lakást foglalta el egy csoport. Amit maguk mögött hagytak: szemét, ürülék és bűz. A közterület-felügyelet két embert elfogott. Kiderült, hogy az egyiküket körözi a rendőrség, a társánál pedig kristályt találtak. Ez azonban csak ideiglenesen nyújtott megnyugvást a lakóknak, két nappal később újabb nyomokat találtak, amik arra utaltak, hogy drogoztak a lépcsőházban. A Stáhly utca 5. szám alatt rendszeres lett a drogozás, sőt, a lakók többször szexelő drogosokat is láttak a lépcsőházban. 

A lakók félnek a drogosoktól, akik még számon is kérik a lakóktól, ha esetleg megzavarják őket. 

Újdonságnak számít, ha egy házban nem lehet drogot kapni 

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a VIII. kerületben virágzik a kábítószer-kereskedelem. Ezt csak még jobban alátámasztotta az a papír, amit az egyik kerületi ház ajtajára tettek ki. A papíron ez állt: 

A kábítószer árusítása a házban megszűnt! Kérjük, keressen másik drogdílert! A házban kamerarendszer működik, amit a rendőrség is figyel és rögzít.

A ház büszkén hirdette, hogy ott már nem lehet drogot kapni, máshol azonban még biztosan kínálnak eladásra kábítószert. 

Vécének használják a lépcsőházat 

Sajnos elmondható, hogy a kerület több bérházánál is kaotikus a helyzet, nincs ez másként a Illés utca 20. szám alatt sem. Itt is előfordult már, hogy drogosok rúgták be a kaput, fetrengtek a lépcsőházban, és vécének használják az épületet és könyékét. Az egyik lakó korábban elmondta a Metropolnak, mennyire lehangoló a helyzet.

Szörnyű a helyzet, mindennaposan bejárnak ide a drogosok. Itt élik az életüket. Isznak, szúrnak, fetrengenek, és vécének használják a lépcsőházat

– mondta. 

Fotó: Metropol

Az egykori közös vécét teljesen tönkretették a dorbézoló drogosok, ürülék, szemét mindenhol, valamint a kristályt használok körében elterjedt sztaniolpapírból is volt ott bőven. 

Nézzenek körül, mi van itt! Én már félek. Nemcsak a mocsoktól, hanem attól is, hogy egyszer rám támadnak. Én már öreg vagyok, nincs erőm megvédeni magam

– mondta egy ott lakó férfi. 

Fotó: Metropol

A polgármester otthona közelében árulták a drogot – mi jöhet még? 

A drogdílerek semmivel sem törődve, könnyedén árulják a kábítószert Józsefváros utcáin, akár fényes nappal is. Májusban osztotta meg a rendőrség, hogy dílerek árultak kristályt a VIII. kerületi Vajda Péter utcában. Ez meglepően közel van Pikó András polgármester otthonához. 

Fotó: BRFK

A két díler épp egy vevővel üzletelt, amikor a rendőrök elfogták őket. A kocsijukban többek között drogot és készpénzt is találtak.  A helyiek szerint, mióta Pikó András vezeti a kerületet, a helyzet egyre csak romlik. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu