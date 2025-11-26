Józsefváros a drogba süllyed – egyre rosszabb a helyzet
Magyarországon a hatóságok fokozott erővel lépnek fel a kábítószer-kereskedők ellen, ugyanis a drog életveszélyes lehet mindenki számára, nem csak a használóknak. Budapesten, Józsefvárosban híresen könnyű kábítószerhez jutni, és egyre több a fogyasztó is. A Pikó András vezette kerületben egymást követik a botrányok, miközben az utcát ellepik a drogosok.
Ha valaki belép a VIII. kerületbe, ma már szinte semmit sem vesz észre abból a fejlődésből, amit évekkel ezelőtt tapasztalhattak az ott lakók, vagy aki csak átutazott a kerületen. A Józsefváros bizonyos területein egyértelműen azt lehet tapasztalni, hogy elkezdődött a visszagettósodás, egyre több a szemét, a patkány és a kábítószer is az utcákon. Az utóbbi különösen nagy veszélyt jelent, nem csak a szerhasználóknak. Több olyan eset is előfordult már, hogy a drogosok másokban is kárt tettek, nem csak magukban.
A kábítószerrel együtt visszatért a kerületbe a prostitúció, valamint a hajléktalan helyzet is burjánzani kezdett, ezek összessége pedig azt okozza, hogy sokan elköltöznek a kerületből. Kozma Lajos, akkor még fideszes önkormányzati képviselőjelöltként (azóta már képviselő lett) korábban úgy fogalmazott, hogy a kerület egyes részein könnyebb droghoz jutni, mint friss zsemléhez.
Mindezek alapján nem is meglepő, hogy a kerületben sorra követték egymást a droghoz fűződő botrányok.
Józsefváros elesett, többször is
A drogosok rendszeresen rettegésben tartják a józsefvárosi lakosokat, azonban úgy tűnik, hogy a Stáhly utcát kifejezetten kedvelik. Az utcában lakók úgy gondolják, hogy minden a Blaha Lujza tér felújításával kezdődött. A tér kiváló találkozó- és rejtekhelyet biztosít a drogosoknak, akik este már a környező utcákba húzódnak.
Az egyik lakó korábban így nyilatkozott a Hírnyolc extrának:
Volt, hogy bringával nekihajtottak az ajtónak teljes erőből. Máskor csak simán kifigyelték, amikor valaki beütötte a kapukódot
Még a nyáron, az egyik házban az egyik, átmenetileg üresen hagyott lakást foglalta el egy csoport. Amit maguk mögött hagytak: szemét, ürülék és bűz. A közterület-felügyelet két embert elfogott. Kiderült, hogy az egyiküket körözi a rendőrség, a társánál pedig kristályt találtak. Ez azonban csak ideiglenesen nyújtott megnyugvást a lakóknak, két nappal később újabb nyomokat találtak, amik arra utaltak, hogy drogoztak a lépcsőházban. A Stáhly utca 5. szám alatt rendszeres lett a drogozás, sőt, a lakók többször szexelő drogosokat is láttak a lépcsőházban.
A lakók félnek a drogosoktól, akik még számon is kérik a lakóktól, ha esetleg megzavarják őket.
Újdonságnak számít, ha egy házban nem lehet drogot kapni
Azt már korábban is lehetett tudni, hogy a VIII. kerületben virágzik a kábítószer-kereskedelem. Ezt csak még jobban alátámasztotta az a papír, amit az egyik kerületi ház ajtajára tettek ki. A papíron ez állt:
A kábítószer árusítása a házban megszűnt! Kérjük, keressen másik drogdílert! A házban kamerarendszer működik, amit a rendőrség is figyel és rögzít.
A ház büszkén hirdette, hogy ott már nem lehet drogot kapni, máshol azonban még biztosan kínálnak eladásra kábítószert.
Vécének használják a lépcsőházat
Sajnos elmondható, hogy a kerület több bérházánál is kaotikus a helyzet, nincs ez másként a Illés utca 20. szám alatt sem. Itt is előfordult már, hogy drogosok rúgták be a kaput, fetrengtek a lépcsőházban, és vécének használják az épületet és könyékét. Az egyik lakó korábban elmondta a Metropolnak, mennyire lehangoló a helyzet.
Szörnyű a helyzet, mindennaposan bejárnak ide a drogosok. Itt élik az életüket. Isznak, szúrnak, fetrengenek, és vécének használják a lépcsőházat
– mondta.
Az egykori közös vécét teljesen tönkretették a dorbézoló drogosok, ürülék, szemét mindenhol, valamint a kristályt használok körében elterjedt sztaniolpapírból is volt ott bőven.
Nézzenek körül, mi van itt! Én már félek. Nemcsak a mocsoktól, hanem attól is, hogy egyszer rám támadnak. Én már öreg vagyok, nincs erőm megvédeni magam
– mondta egy ott lakó férfi.
A polgármester otthona közelében árulták a drogot – mi jöhet még?
A drogdílerek semmivel sem törődve, könnyedén árulják a kábítószert Józsefváros utcáin, akár fényes nappal is. Májusban osztotta meg a rendőrség, hogy dílerek árultak kristályt a VIII. kerületi Vajda Péter utcában. Ez meglepően közel van Pikó András polgármester otthonához.
A két díler épp egy vevővel üzletelt, amikor a rendőrök elfogták őket. A kocsijukban többek között drogot és készpénzt is találtak. A helyiek szerint, mióta Pikó András vezeti a kerületet, a helyzet egyre csak romlik.
