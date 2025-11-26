Józsefváros a drogba süllyed – egyre rosszabb a helyzet

Ha valaki belép a VIII. kerületbe, ma már szinte semmit sem vesz észre abból a fejlődésből, amit évekkel ezelőtt tapasztalhattak az ott lakók, vagy aki csak átutazott a kerületen. A Józsefváros bizonyos területein egyértelműen azt lehet tapasztalni, hogy elkezdődött a visszagettósodás, egyre több a szemét, a patkány és a kábítószer is az utcákon. Az utóbbi különösen nagy veszélyt jelent, nem csak a szerhasználóknak. Több olyan eset is előfordult már, hogy a drogosok másokban is kárt tettek, nem csak magukban.

A kábítószerrel együtt visszatért a kerületbe a prostitúció, valamint a hajléktalan helyzet is burjánzani kezdett, ezek összessége pedig azt okozza, hogy sokan elköltöznek a kerületből. Kozma Lajos, akkor még fideszes önkormányzati képviselőjelöltként (azóta már képviselő lett) korábban úgy fogalmazott, hogy a kerület egyes részein könnyebb droghoz jutni, mint friss zsemléhez.

Mindezek alapján nem is meglepő, hogy a kerületben sorra követték egymást a droghoz fűződő botrányok.

Józsefváros elesett, többször is

A drogosok rendszeresen rettegésben tartják a józsefvárosi lakosokat, azonban úgy tűnik, hogy a Stáhly utcát kifejezetten kedvelik. Az utcában lakók úgy gondolják, hogy minden a Blaha Lujza tér felújításával kezdődött. A tér kiváló találkozó- és rejtekhelyet biztosít a drogosoknak, akik este már a környező utcákba húzódnak.

Az egyik lakó korábban így nyilatkozott a Hírnyolc extrának:

Volt, hogy bringával nekihajtottak az ajtónak teljes erőből. Máskor csak simán kifigyelték, amikor valaki beütötte a kapukódot

Még a nyáron, az egyik házban az egyik, átmenetileg üresen hagyott lakást foglalta el egy csoport. Amit maguk mögött hagytak: szemét, ürülék és bűz. A közterület-felügyelet két embert elfogott. Kiderült, hogy az egyiküket körözi a rendőrség, a társánál pedig kristályt találtak. Ez azonban csak ideiglenesen nyújtott megnyugvást a lakóknak, két nappal később újabb nyomokat találtak, amik arra utaltak, hogy drogoztak a lépcsőházban. A Stáhly utca 5. szám alatt rendszeres lett a drogozás, sőt, a lakók többször szexelő drogosokat is láttak a lépcsőházban.