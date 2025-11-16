Eddig nem látott felvételek a Háborúellenes Gyűlés backstage-ből

Eddig nem látott felvételeket osztott meg Facebook-oldalán a Háborúellenes Gyűlés backstage-ből Orbán Viktor. Hogyan készültek az előadók és szervezők a nagyszabású eseményre? A felvételből kiderül!

A Háborúellenes Gyűlésen Orbán Viktor is felszólalt - Fotó: Gabor Zoltan / metropol

Mint azt megírtuk, az első Háborúellenes Gyűlés november 15-én óriási érdeklődés mellett zajlott le Győrben. Az eseményen számtalan hazai híresség vett részt, valamint felszólalt Orbán Viktor is, kiemelve, hogy szükség van a háborúellenes kiállásokra. A kormányfő azóta több videót és képet is közzétett a Háborúellenes Gyűlésről, és a kulisszák mögé sem először enged betekintést.

Íme az eddig nem látott képsorok: