Giró-Szász András: Minél később zárják le a háborút, annál több vérbe és áldozatba kerül
A politikai tanácsadó a Nyíregyházán megtartott Háborúellenes Gyűlésen fejtette ki a véleményét.
Több ezer ember vett részt ismét a Háborúellenes Gyűlésen, amelyet ezúttal Nyíregyházán rendeztek meg. A telt házas eseményen több híresség mellett közéleti szereplők, helyi politikusok, Gulyás Gergely és Orbán Viktor is fontos szerepet kap.
Az eseményen egyik fontos pontja egy kerekasztal beszélgetés volt, amelyen részt vett Csisztu Zsuzsa mellett Giró-Szász András, Ókovács Szilveszter, Muri Enikő és Szabó Dénes is - írta a Ripost.
Giró-Szász András politikai tanácsadót arról kérdezték, hogy kinek az érdeke a háború befejezése és kinek az érdeke a fegyveres konfliktus folytatása. A szakember erre úgy reagált, hogy a háború lezárásával mindenki nyer, míg a háború befejezésének elodázásával mindenki veszít. Szerinte evidens, hogy ez a háború le lesz zárva valamikor.
Minél később lesz lezárva, annál több vérbe és áldozatba kerül. Emberi áldozatból ukrán részről és gazdasági áldozatból európai és magyar szemszögből.
Giró-Szász András szerint, ha hamarabb zárták volna le a háborút az ukránok, akkor jobb feltételekkel tudták volna megtenni ezt, mint most, hogy már lassan négy éve folynak a harcok. A politikai tanácsadó emlékeztetett, hogy 2022-ben volt egy jó tervezet az asztalon, de végül nem lett béke.
De még most is jobb feltételek vannak, mint amilyenek 3 hónap múlva lesznek. De amikor lezárják a háború, megint mindenkinek világos lesz, hogy Orbán Viktor igaza volt, és az ukránoknak előbb kellett volna rá hallgatniuk.
A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés teljes műsora itt nézhető vissza:
