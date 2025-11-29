Giró-Szász András: Minél később zárják le a háborút, annál több vérbe és áldozatba kerül

Több ezer ember vett részt ismét a Háborúellenes Gyűlésen, amelyet ezúttal Nyíregyházán rendeztek meg. A telt házas eseményen több híresség mellett közéleti szereplők, helyi politikusok, Gulyás Gergely és Orbán Viktor is fontos szerepet kap.

Fotó: MW

Az eseményen egyik fontos pontja egy kerekasztal beszélgetés volt, amelyen részt vett Csisztu Zsuzsa mellett Giró-Szász András, Ókovács Szilveszter, Muri Enikő és Szabó Dénes is - írta a Ripost.

Giró-Szász András politikai tanácsadót arról kérdezték, hogy kinek az érdeke a háború befejezése és kinek az érdeke a fegyveres konfliktus folytatása. A szakember erre úgy reagált, hogy a háború lezárásával mindenki nyer, míg a háború befejezésének elodázásával mindenki veszít. Szerinte evidens, hogy ez a háború le lesz zárva valamikor.

Minél később lesz lezárva, annál több vérbe és áldozatba kerül. Emberi áldozatból ukrán részről és gazdasági áldozatból európai és magyar szemszögből.

Giró-Szász András szerint, ha hamarabb zárták volna le a háborút az ukránok, akkor jobb feltételekkel tudták volna megtenni ezt, mint most, hogy már lassan négy éve folynak a harcok. A politikai tanácsadó emlékeztetett, hogy 2022-ben volt egy jó tervezet az asztalon, de végül nem lett béke.

De még most is jobb feltételek vannak, mint amilyenek 3 hónap múlva lesznek. De amikor lezárják a háború, megint mindenkinek világos lesz, hogy Orbán Viktor igaza volt, és az ukránoknak előbb kellett volna rá hallgatniuk.

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés teljes műsora itt nézhető vissza: