Csodálatos látvány: fehérbe borult a Kőszegi-hegység

Ahogy az Magyarország más magasabb pontjain, a Kőszegi-hegységben is leesett az idei első hó. Több helyen is havazásra ébredtek az emberek Vas vármegyében.

A Kőszegi-hegységben is látványosan leesett az idei első hó / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A VAOL információi szerint Kőszegről és Vasvárról is érkeztek felvételek, ahol a lakosok már az első hópelyheket figyelhették. Ezzel szemben Szombathelyen és környékén mindössze havas eső esett. A Kőszegi-hegységben már tegnap megindult a havazás, amely pénteken is tovább tartott, így a hegy magasabb részeit mára összefüggő hótakaró borítja.

A Kőszegi-hegységben készült fotók a linkre kattintva megtekinthetőek!