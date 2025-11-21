RETRO RÁDIÓ

Csodálatos látvány: fehérbe borult a Kőszegi-hegység

Gyönyörű fotókon tekinthető meg a havas hegység.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2025.11.21. 13:35
havazás vas vármegye Magyarország

Ahogy az Magyarország más magasabb pontjain, a Kőszegi-hegységben is leesett az idei első hó. Több helyen is havazásra ébredtek az emberek Vas vármegyében. 

alt=A Kőszegi-hegységben is látványosan leesett az idei első hó
A Kőszegi-hegységben is látványosan leesett az idei első hó / Fotó: pexels.com (Illusztráció)

A VAOL információi szerint Kőszegről és Vasvárról is érkeztek felvételek, ahol a lakosok már az első hópelyheket figyelhették. Ezzel szemben Szombathelyen és környékén mindössze havas eső esett. A Kőszegi-hegységben már tegnap megindult a havazás, amely pénteken is tovább tartott, így a hegy magasabb részeit mára összefüggő hótakaró borítja.

A Kőszegi-hegységben készült fotók a linkre kattintva megtekinthetőek!

 

