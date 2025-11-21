Csodálatos látvány: fehérbe borult a Kőszegi-hegység
Gyönyörű fotókon tekinthető meg a havas hegység.
Ahogy az Magyarország más magasabb pontjain, a Kőszegi-hegységben is leesett az idei első hó. Több helyen is havazásra ébredtek az emberek Vas vármegyében.
A VAOL információi szerint Kőszegről és Vasvárról is érkeztek felvételek, ahol a lakosok már az első hópelyheket figyelhették. Ezzel szemben Szombathelyen és környékén mindössze havas eső esett. A Kőszegi-hegységben már tegnap megindult a havazás, amely pénteken is tovább tartott, így a hegy magasabb részeit mára összefüggő hótakaró borítja.
A Kőszegi-hegységben készült fotók a linkre kattintva megtekinthetőek!
