Az anya és lánya az út közepén veszekedett, a vita tragikus következményekkel végződött

Egy anya és lánya vitája az autópályán gyorsan erőszakossá vált: a két nő szóváltása tettlegességig fajult, és kiszállva az autóból az út közepén estek egymásnak. A nyilvános összetűzés tragikus következménnyel járt, amikor egy közelgő sofőr nem vette észre a vitázó családot.

A páros a nyílt úton veszekedett

Heather Linn-Schutt és 22 éves lánya, Emma Linn vasárnap egy amerikai autópályán kezdtek el veszekedni. Az anya-lánya páros az Antlers nevű kisváros mellett elhaladó úton estek egymásnak.

A hatóság szerint az anya és lánya egy családi összejövetelről tartott hazafelé, amikor az autóban konfliktus robbant ki közöttük. A jármű sofőrje nem bírta tovább a veszekedést, és mivel a nők valószínűleg fizikai összetűzésbe is keveredtek, arra kérte őket, szálljanak ki az autóból.

Az úton folytatódó vita tragikus következménnyel járt: egy teherautó sofőrje nem vette észre a sötétben az út közepén veszekedő nőket, és elgázolta őket. A 22 éves nő a helyszínen életét vesztette, édesanyját súlyos sérülésekkel szállították kórházba, állapota stabil. A sofőrt nem tartóztatták le, a rendőrségi vizsgálat balesetként rögzítette az esetet.

A 22 éves anya két kisfiút nevelt, és a szülés után átélt megpróbáltatásai ellenére is boldogan mesélt arról, mennyire élvezi az anyaság minden pillanatát. A nő Facebook-oldalát elárasztják a gyászoló barátok és családtagok üzenetei. A fiatal nő halála után a gyerekek sorsáról egyelőre nincs hivatalos információ - írja a People.