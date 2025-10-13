"A hiúságom majdnem az életembe került": kétszer is meghalt az anya plasztikája után

Hiába fogyott 95 kg-ot, nem érezte jól magát továbbra sem az a 36 éves családanya, Sarah Dyson, aki úgy döntött, hogy a két és fél év alatt leadott súlyfeleslegből hátramaradt bőrt műtéti úton távolíttattja el Törökországban. Az operációra, amely has- és karplasztikát, továbbá zsírleszívást is tartalmazott, Isztambulban került sor 6500 fontért, kb. 3 millió forintért. És habár a beavatkozások jól sikerültek, az orvosok súlyos hibát vétettek: úgy engedték repülni az anyát, hogy nem adtak neki véralvadásgátlót, ami miatt meghalt. Erre azonban csak elmondásból emlékszik.

Kétszer is meghalt a műtétet követően. Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A bőröm a műtét előtt borzasztó volt. Utáltam. Soha nem éreztem úgy, hogy tényleg lefogytam közel 100 kilót. Az extra bőr megakadályozott abban, hogy azt hordjam, amit szeretnék. Bő ruhák mögé bújtam. Egyszerűen utáltam. Nem bírtam tükörbe nézni

- árulta el Sarah azt, miért vágott bele az egészbe.

Kétszer is meghalt a török műtét után

A fiatal anya szeptember 8-án utazott vissza Londonba, ahol másnap rögtön nehézlégzést tapasztalt, de úgy volt vele, másnap úgyis megy orvoshoz, majd akkor kiderül mi a baja. Onnan azonban rögtön kórházba küldték, miután kiderült, mindkét tüdejében vérrög van továbbá a bal lábában mélyvénás trombózis is kialakult. Ezt követően pedig a szíve kétszer is leállt, újra kellett őt éleszteni.

Amikor fogytam, már akkor tudtam, hogy szeretnék bőreltávolító műtétet, ezért hónapokon át kutattam. Kiválasztottam a klinikát, lefoglaltam az időpontot, és megcsináltattam a műtétet. Fantasztikus munkát végeztek, csak épp elfelejtettek véralvadásgátlót adni nekem. A hiúságom majdnem az életembe került

- vallotta be Sarah, aki csak arra emlékszik a kórházból, hogy nem kap levegőt:

Homályosak az emlékeim. Csak arra emlékszem, hogy próbáltam levetkőzni, mert nem kaptam levegőt, pánikoltam, és könyörögtem az ápolónak, hogy ne hagyjon meghalni. Aztán az intenzíven ébredtem, egy légzőcsővel a torkomban. Rémisztő volt, mert fogalmam sem volt, mi történt. Hálás vagyok, hogy élek. Őrülök, hogy nem emlékszem a halálra.

Sarah a történtek után rájött, egyáltalán nem érte meg a műtét, miután mostantól kezdve élete végéig minden nap véralvadásgátlót kell majd szednie, írja a DailyMail.

Egyetlen hiba majdnem megölt.

- tette hozzá.