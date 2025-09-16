„Mintha klónozták volna” – Schóbert Lara egyre jobban hasonlít édesanyjára, Rubint Rékára

Schóbert Lara története jól mutatja, hogy az anya–lánya kapcsolat többről szól, mint a puszta külső hasonlóságról. Az ilyen párosokban benne van a szeretet, a támogatás és a példamutatás ereje. Lara ma már nemcsak Rubint Réka „kicsinyített mása”, hanem egy fiatal nő, aki saját útját járja, miközben büszkén viszi tovább az édesanyjától örökölt értékeket.

Schóbert Lara Rubint Réka klónja is lehetne (Fotó: Nagy Zoltán)

Schóbert Lara és Rubint Réka: egy ikonikus anya–lánya páros

Az utóbbi években egyre több figyelem irányul Schóbert Larára, aki látványosan lép édesanyja nyomdokaiba. A közösségi médiában gyakran hasonlítják őt Rubint Rékához, és sokan úgy vélik, mintha egymás tükörképei lennének. Az arcberendezés, a mosoly, a nőies alkat és a sportos életmód mind-mind erősíti ezt a párhuzamot. Nem csoda, hogy a kommentelők sokszor viccesen megjegyzik: „Nem vagytok véletlen ikrek?”

Lara azonban nem csak hasonlóságával hódít. Saját személyisége és önálló stílusa is egyre inkább kibontakozik, ami miatt a rajongók szívesen követik. Miközben örökölte édesanyja energiáját és kisugárzását, mégis képes önálló utat építeni.

Híres anya-lánya párosok

A magyar sztárvilág bővelkedik olyan anya-lánya duókban, akiknél a genetika csodát művelt. Pintácsi Alexandra, azaz Szandi és lánya, Bogdán Blanka szintén le sem tagadhatnák egymást.

Szandi lánya kiköpött mása énekesnő anyukájának (Fotó: Korponai Tamás)

Várkonyi Andrea és lánya, Bochkor Nóri esetében a finom elegancia és az arcvonások árulják el a rokonságot. Andrea kifinomult stílusa a lányánál is megjelenik, mintha a szépség és az ízlés anyáról lányára szállt volna.

Várkonyi Andrea lánya örökölte édesanyja szépségét (Fotó: Bors)

Groovehouse Judy pedig sokszor mesél arról, hogy kislánya, Maja nemcsak külsőre, hanem belső tulajdonságaiban is fiatal önmagára emlékezteti. Az énekesnő korábban a következőt nyilatkozta, amikor bemutatta lányát, mint új háttértáncosát:

Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy bemutassam nektek az én kicsi klónomat, az én kis babámat, az én kislányomat. Őt úgy hívják, hogy Molnár Maja!

A közös vidámság, a felszabadult energiák és a játékos stílus mind-mind azt mutatják, mennyire erős kötelék fűzi őket össze. Egy biztos, Judy és lánya tökéletes példája egy harmonikus anya-lánya kapcsolatnak.