A Dunába ugrott és úszva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy tolvaj - Videó

Hihetetlen történetet osztott meg a Rendőr-főkapitányság a Facebook-oldalán. A humoros posztban megfogalmazott történettől mindenkinek leesett az álla: egy rendőrök elől szaladó rabló a Dunában úszva próbálta elkerülni a letartóztatást.

Az egyik rablót megbilincselték, a másik azonban úszva próbált menekülni / Fotó: Pexels (illusztráció)

A rabló búvárnak gondolta magát

Egy rabló páros október 21-én betört egy V. kerületi villaépületbe és pénzt, ékszereket, okmányokat loptak el. A V. Márk és B. Arnold nevű személyeknek azonban nem volt szerencséje. A rendőrök gyorsan kiérkeztek a betörés helyszínére és tetten érték a párost.

Az egyik betörőt sikeresen megbilincselték, és igyekezete ellenére nem tudott kiszabadulni a rendőrök kezei közül. Társa azonban kereket oldott, de nem tudta, merre meneküljön tovább, ezért furcsa elhatározásra jutott.

V. Márk azonban előkapta triatlonos és magasugró tehetségét és az Erzsébet híd irányába futásnak eredt, majd átugrotta a kb. 1,5 méter magas támfalat és a hullámtörő köveken át befutott a Dunába.

A rendőrök percekig kísérték figyelemmel a kitartóan úszó betörőt, míg az egyenruhások gyalogosan követték a folyó partján. A rendőrök nem akartak csobbanni a hideg vízben, de amikor a férfi a közelükbe ért, akkor kisegítették a vízből.

Amikor már kezdett kifáradni és közelebb úszott a parthoz, a rendőrök kihúzták a vízből. Ezzel megakadályozva őt abban, hogy teljesítse a triatlon harmadik szakaszát.

Az úszót az eset után kórházba kellett szállítani, a hideg víz miatt veszélyesen leesett a vérnyomása. A kórházi kezelés után büntetés-végrehajtási intézetbe szállították, mivel a bíróság már lopás miatt körözte. Társát is lopással vádolják, őrizetbe vették és kezdeményezték a letartóztatását.