Orbán Viktor: Most kell igazán sokan legyünk!

A korábbi Békemenetekről osztott meg egy videót Orbán Viktor. A felvételen az látható, az évek során mindig hatalmas tömeg gyűlt össze, a miniszterelnök szerint pedig nagyon fontos, hogy az idén minden eddiginél többen legyenek.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

Október 23. Békemenet. Most kell igazán sokan legyünk!

- emelte ki a miniszterelnök a Facebookon közzétett posztjában.