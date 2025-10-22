RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Most kell igazán sokan legyünk!

A miniszterelnök a korábbi Békemenetekről osztott meg egy videót.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.22. 09:45
Módosítva: 2025.10.22. 09:50
A korábbi Békemenetekről osztott meg egy videót Orbán Viktor. A felvételen az látható, az évek során mindig hatalmas tömeg gyűlt össze, a miniszterelnök szerint pedig nagyon fontos, hogy az idén minden eddiginél többen legyenek.

Október 23. Békemenet. Most kell igazán sokan legyünk!

- emelte ki a miniszterelnök a Facebookon közzétett posztjában.

A gyülekezőt október 23-án reggel 9 órától tartják az Elvis Presley téren, a Komjádi uszoda közelében, a felvonulás pedig 11 órakor indul a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet.

 

