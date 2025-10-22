Orbán Viktor: Most kell igazán sokan legyünk!
A miniszterelnök a korábbi Békemenetekről osztott meg egy videót.
A korábbi Békemenetekről osztott meg egy videót Orbán Viktor. A felvételen az látható, az évek során mindig hatalmas tömeg gyűlt össze, a miniszterelnök szerint pedig nagyon fontos, hogy az idén minden eddiginél többen legyenek.
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor
Október 23. Békemenet. Most kell igazán sokan legyünk!
- emelte ki a miniszterelnök a Facebookon közzétett posztjában.
A gyülekezőt október 23-án reggel 9 órától tartják az Elvis Presley téren, a Komjádi uszoda közelében, a felvonulás pedig 11 órakor indul a Kossuth térre, ahol 13 órakor Orbán Viktor miniszterelnök tart beszédet.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre